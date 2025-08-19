Presidente vietnamita ofrece banquete en honor de rey butanés

Hanoi (VNA) El presidente vietnamita, Luong Cuong, y su esposa ofrecieron hoy un solemne banquete en honor del Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck de Bután y su Reina junto con una delegación butanesa de alto rango que se encuentran en una visita de Estado al país indochino del 18 al 22 de agosto.



El presidente vietnamita, Luong Cuong, y su esposa ofrecieron un solemne banquete en honor del Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck de Bután y su Reina. Foto: Lam Khanh – VNA



Al intervenir en el evento, Luong Cuong enfatizó que el éxito de esta visita abrirá un nuevo capítulo en las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Bután.



Al valorar los logros que Bután ha alcanzado en materia de desarrollo nacional, el mandatario señaló que ese es uno de los pocos países que ha logrado niveles negativos de carbono, con bosques que cubren más del 70 % de su territorio, siendo así una historia inspiradora sobre el modelo de desarrollo sostenible y armonioso, donde las personas promueven la humildad, la ética comunitaria y la armonía entre los seres humanos y la naturaleza.



Afirmó que su intercambio con el Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck se produjo en un ambiente sincero, profundo y positivo. Ambas partes discutieron la dirección y las medidas para promover una cooperación efectiva y sustancial entre los dos países en el futuro, especialmente en los campos de la economía, el comercio, la inversión, la cultura, el turismo, el intercambio entre pueblos, la conectividad y los temas de interés mutuo.



También expresó su confianza en que este viaje histórico del Rey y la Reina de Bután creará un nuevo impulso para que ambas naciones cooperen de manera sustancial, efectiva y con beneficio mutuo, por la felicidad de las personas, la prosperidad de los pueblos, como contribución a la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región y el mundo.

A la vez, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck subrayó que Vietnam es especialmente admirado por los amigos internacionales por su fuerte voluntad, solidaridad y coraje; así como por su dedicación a la preservación del patrimonio y su firme creencia en el futuro.



El líder butanés también expresó su admiración y respeto por el Presidente Ho Chi Minh, al mismo tiempo, afirmó que su visión continúa inspirando no sólo al pueblo vietnamita, sino también a la humanidad en el mundo.



Aunque Bután es un país pequeño y distante, comparte el mismo espíritu con sus amigos vietnamitas, dijo, y formuló votos porque el patrimonio histórico es la brújula que guía el camino para construir el futuro para las personas de cada país, puntualizó.



Se espera que las relaciones entre los dos países se desarrollen más fuertemente en el futuro, concluyó./.