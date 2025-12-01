Presidente vietnamita encabeza ceremonia de bienvenida al Sultán de Brunéi

Hanoi (VNA) – El presidente vietnamita, Luong Cuong, presidió hoy la ceremonia oficial de bienvenida al Sultán de Brunéi Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, quien realiza una visita de Estado de tres días a Vietnam.

El presidente vietnamita, Luong Cuong, recibe al Sultán de Brunéi Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah. (Fuente: VNA)





Tras la ceremonia de bienvenida, ambas partes mantuvieron conversaciones para revisar los logros recientes de la cooperación bilateral y definir las líneas de colaboración futura.



Esta es la sexta visita del sultán a Vietnam, que refuerza la confianza política, promueve la cooperación multifacética e impulsa las relaciones bilaterales hacia resultados más sólidos y efectivos.



Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas el 29 de febrero de 1992, los lazos entre ambos países del Sudeste Asiático han mostrado un desarrollo vigoroso.



En marzo de 2019, durante la visita de Estado del sultán, ambos países elevaron sus relaciones a una Asociación Integral, marcando un hito en la transformación cualitativa y cuantitativa de los lazos bilaterales.



La Asociación Integral se ha desarrollado en pilares clave como política y seguridad, comercio e inversión, y diplomacia interpersonal.



Ambos países coordinan de manera estrecha y eficaz en foros y organizaciones regionales e internacionales, especialmente en la ASEAN y las Naciones Unidas, apoyándose mutuamente en asuntos de interés común.



La cooperación económica, comercial y de inversión ha continuado fortaleciéndose, mientras que la colaboración en defensa y seguridad ha mostrado resultados positivos mediante la implementación de memorandos de entendimiento específicos.



Vietnam y Brunéi ven un gran potencial para ampliar su cooperación en áreas estratégicas como transición energética, economía verde y circular, en línea con los compromisos de desarrollo sostenible y reducción de emisiones./.