Presidente vietnamita elogia la reconciliación con EE. UU. como ejemplo del poder de la tolerancia

Nueva York (VNA) – El presidente de Vietnam, Luong Cuong, destacó la historia de reconciliación y sanación entre Vietnam y Estados Unidos como un claro ejemplo del poder de la tolerancia, durante una reunión celebrada el 22 de septiembre (hora local) en Nueva York con veteranos de guerra vietnamitas y estadounidenses.



El presidente Luong Cuong se une a veteranos vietnamitas y estadounidenses y sus familias para revisar recuerdos y documentos de tiempos de guerra. Foto: Lam Khanh – VNA



El encuentro tuvo lugar en el marco de la visita del mandatario vietnamita a Estados Unidos para asistir al Debate General de Alto Nivel del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).



El presidente Luong Cuong evocó el histórico anuncio de hace 30 años, cuando el primer ministro vietnamita Vo Van Kiet y el presidente estadounidense Bill Clinton oficializaron la normalización de relaciones bilaterales. A través de continuos intercambios de alto nivel y contactos telefónicos, ambas naciones han elevado su relación a una Asociación Estratégica Integral.



Subrayó que, gracias a los esfuerzos conjuntos, dos antiguos enemigos han logrado convertirse en socios estratégicos integrales, un claro reflejo de decisiones y visiones acertadas orientadas a la paz, la cooperación y el desarrollo.



El mandatario destacó que, pese a las enormes pérdidas que dejó la guerra en ambos pueblos, Vietnam decidió dejar atrás el pasado y apostar por la reconciliación, con la convicción de que ningún odio es eterno y toda herida puede sanar si existe la voluntad de abrir el corazón y mirar hacia el futuro.



El mandatario expresó su confianza en que las futuras generaciones de ambos países construirán juntos una era de paz, cooperación, desarrollo y respeto mutuo.



Durante la reunión, subrayó que en los últimos 50 años cientos de misiones conjuntas han recuperado miles de artefactos y restos de soldados estadounidenses desaparecidos en combate (MIA). La cooperación de Vietnam en este ámbito ha sido elogiada por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos, así como por veteranos y sus familias, convirtiéndose en un modelo de colaboración bilateral e internacional.



Ambas naciones también han estrechado su cooperación en la superación de las secuelas de la guerra, incluida la limpieza de dioxinas en los aeropuertos de Da Nang y Bien Hoa, la ayuda a las víctimas del Agente Naranja/dioxina, la eliminación de municiones sin detonar y la búsqueda e identificación de restos de soldados vietnamitas. Con el apoyo estadounidense e internacional, muchas zonas afectadas por la guerra han renacido, destacó el presidente.

En este sentido, agradeció el respaldo brindado por la administración del presidente Donald Trump y la continuidad de los proyectos de recuperación posbélica en Vietnam. Refiriéndose a la carta enviada en 1946 por el Presidente Ho Chi Minh al presidente estadounidense Harry Truman, en la que proponía una “plena cooperación”, el mandatario vietnamita señaló que pocos podrían haber imaginado la solidez de las relaciones actuales entre ambos países hace apenas tres décadas.



También expresó su profunda gratitud a los veteranos y amigos estadounidenses que, durante décadas, han apoyado a Vietnam, honrando a figuras históricas y ciudadanos comunes, incluidos los manifestantes contra la guerra y los veteranos que han trabajado para sanar las heridas del conflicto. Les deseó buena salud y felicidad, y los animó a seguir impulsando la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Estados Unidos con sinceridad y amistad.



Por su parte, los veteranos manifestaron su esperanza de que la reconciliación y la tolerancia sigan guiando a ambos gobiernos y pueblos sobre la base del respeto, la igualdad, la comprensión y la buena voluntad, para dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro.



La reunión estuvo marcada por emotivas interpretaciones musicales que transmitieron confianza y esperanza en un futuro compartido. En un momento especialmente conmovedor, veteranos de ambos países devolvieron recuerdos a las familias de los soldados caídos de Vietnam y Estados Unidos./.