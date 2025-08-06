Presidente vietnamita dialoga con titular de Cámara de Representantes de Egipto

El Cairo (VNA) - Como parte de su visita de Estado a la República Árabe de Egipto, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, se reunió con el titular de la Cámara de Representantes del país africano, Hanafy El Gebaly.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong (izquierda), se reúne con el titular de la Cámara de Representantes de Egipto, Hanafy El Gebaly. Foto: Lam Khanh – VNA

El dirigente anfitrión destacó que el pueblo vietnamita merece la admiración de la comunidad internacional por haber superado numerosos desafíos y alcanzado logros notables en materia de desarrollo socioeconómico.

Saludó los resultados concretos alcanzados por ambos países tras la reunión entre los presidentes de Vietnam y Egipto, afirmando que la visita de Estado de Luong Cuong demuestra el deseo compartido de profundizar las relaciones bilaterales. Expresó su convicción de que el viaje dará un nuevo impulso al desarrollo integral de los vínculos entre ambos países.

Por su parte, el mandatario del país indochino manifestó su impresión por la rica civilización antigua de Egipto y agradeció a los líderes y al pueblo del país árabe por la cálida bienvenida a la delegación vietnamita.

Instó a la Cámara de Representantes de Egipto a seguir apoyando el fortalecimiento de la asociación integral con Vietnam, así como la implementación efectiva de los acuerdos de cooperación firmados.

Panorama de la cita. Foto: Lam Khanh - VNA

El Gebaly recalcó su deseo de fortalecer la cooperación parlamentaria entre ambos países, tanto en el ámbito bilateral como multilateral. Sugirió incrementar los intercambios de delegaciones a todos los niveles y promover una colaboración más sólida en economía, comercio e inversión. También reiteró su esperanza de recibir a más vietnamitas en Egipto, tanto para turismo como para estudios.

Luong Cuong reafirmó el compromiso de Vietnam con el fortalecimiento de la cooperación parlamentaria y propuso que la Cámara de Representantes egipcia apoye la implementación de las principales directrices para que las relaciones bilaterales sean más efectivas, sustanciales e integrales, en particular mediante la rápida firma de acuerdos destinados a establecer un marco legal para la colaboración futura.

Ambas partes acordaron colaborar estrechamente para supervisar la implementación de compromisos de alto nivel, intercambiar experiencias legislativas, coordinarse y apoyarse mutuamente en organizaciones internacionales y foros interparlamentarios, así como explotar la creación un grupo de amistad parlamentaria para facilitar los intercambios regulares y de información.

En esta ocasión, Luong Cuong transmitió una invitación del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, a El Gebaly para visitar Vietnam, y este último sostuvo su gran interés en realizar la visita lo antes posible./.