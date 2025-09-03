Presidente vietnamita asiste al desfile conmemorativo del 80.º aniversario de la victoria contra el fascismo en China

Beijing (VNA) - El presidente de Vietnam, Luong Cuong, al frente de una delegación nacional, participó hoy en el desfile militar celebrado en Beijing para conmemorar el 80.º aniversario de la victoria contra el fascismo.

El presidente Luong Cuong y líderes de otros países asisten a la ceremonia de conmemoración del 80.º aniversario de la victoria sobre el fascismo en la Plaza de Tianmen. (Foto: VNA)

El acto, celebrado en la emblemática Plaza de Tiananmen, contó con la presencia de numerosos jefes de Estado y delegaciones internacionales, y destacó por la exhibición de equipos militares modernos y un mensaje claro de unidad en favor de la paz y la cooperación global.

Invitado por el secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Xi Jinping, el mandatario vietnamita reafirmó, con su participación, la estrecha amistad y cooperación entre su país y China, así como el compromiso de Vietnam con los esfuerzos internacionales para preservar la paz y la estabilidad mundial.

La ceremonia recordó la trascendental victoria alcanzada hace 80 años, que dio origen a un nuevo orden mundial basado en principios como la igualdad entre naciones, la resolución pacífica de conflictos y el respeto al derecho internacional. Estos valores siguen siendo fundamentales para mantener la paz y el desarrollo global en la actualidad.

A pesar de los altibajos históricos, la gran guerra contra el fascismo sigue siendo reconocida y honrada por la comunidad internacional como una lucha justa que trajo libertad y paz a los pueblos. Vietnam, país que ha experimentado largas y arduas guerras por la independencia nacional, comprende profundamente el valor de la independencia, la libertad y la paz, y aprecia enormemente los sacrificios de los pueblos del mundo en esta lucha común contra el fascismo y la opresión.

La presencia de Vietnam en este acto internacional refleja su política exterior basada en la independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación y una integración profunda, así como su apoyo decidido a la causa mundial de la paz y el desarrollo sostenible.

En su discurso en la ceremonia, Xi Jinping expresó su profundo agradecimiento a los veteranos que participaron en la lucha y al apoyo de los amigos internacionales que aman la paz. Subrayó que la historia nos recuerda que el destino de la humanidad es un patrimonio común, y solo mediante el trato igualitario, la convivencia armoniosa y el apoyo mutuo, los países pueden proteger la seguridad común, eliminar las causas profundas de la guerra y evitar la repetición de tragedias históricas.

Afirmó que el pueblo chino se mantiene firme del lado de la justicia histórica y el progreso de la civilización humana, comprometido con el camino del desarrollo pacífico y dispuesto a colaborar con todos los pueblos para construir una comunidad con un destino compartido para la humanidad.

Además, destacó la determinación de China de avanzar en la construcción integral de un país fuerte, contribuyendo activamente a la causa de la paz y el desarrollo global.

El acto principal fue un desfile militar de gran escala con la participación de numerosos equipos y armas modernas pertenecientes al Ejército Popular de Liberación de China.

Marcharon 45 formaciones concentradas a lo largo de la calle Chang’an, mostrando el poderío y la modernización de las fuerzas armadas del país. Las formaciones incluyeron unidades de operaciones terrestres, navales, de defensa aérea y antimisiles, operaciones de información, drones, apoyo logístico y equipos estratégicos de ataque.

El desfile se desarrolló con la presentación sucesiva de diferentes agrupaciones: escoltas aéreos de la bandera, formaciones a pie, equipos militares y escuadrones aéreos. Destacaron los nuevos equipos estratégicos de ataque de alta precisión, drones y sistemas antidrones de las fuerzas navales, terrestres y aéreas, que fueron exhibidos públicamente por primera vez.

Este desfile marca una nueva etapa en la modernización integral del Ejército Popular de Liberación, mostrando la renovada imagen de las fuerzas armadas chinas en su camino hacia el centenario de su fundación.

Previo al desfile, el presidente Luong Cuong participó en la ceremonia de bienvenida junto a otros jefes de delegaciones, encabezada por Xi Jinping./.