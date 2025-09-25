Presidente: Vietnam dispuesto a aumentar su contribución a labores de ONU

Nueva York (VNA)- En la sede de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre (hora local), el presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostuvo un encuentro con Annalena Baerbock, presidenta del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostuvo un encuentro con Annalena Baerbock, presidenta del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Foto: Lam Khanh – VNA



En la reunión, Baerbock destacó las coincidencias entre Vietnam y la ONU en la valoración de la situación internacional y en el firme compromiso con el multilateralismo.



Elogió el papel activo y la creciente proyección de Vietnam en distintos órganos y foros de la ONU, incluida la Asamblea General, en un contexto mundial marcado por numerosos desafíos.



Asimismo, valoró la iniciativa de Vietnam para establecer el Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias (27 de diciembre), adoptado por la ONU en 2020, y expresó su deseo de seguir contando con la participación activa del país en la segunda Cumbre sobre prevención y respuesta a pandemias en 2026.



Por su parte, el Presidente vietnamita reafirmó la política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización de su país, y subrayó el compromiso con el multilateralismo y con un orden internacional basado en el derecho internacional.



Manifestó un fuerte respaldo al papel central de la ONU en la gobernanza global, en la coordinación de esfuerzos multilaterales y en la propuesta de soluciones a los desafíos comunes.



Coincidiendo con la valoración de Baerbock sobre la complejidad del escenario internacional, Luong Cuong expresó su confianza en que, con el apoyo mayoritario de los Estados miembros, la ONU seguirá cumpliendo sus propósitos y principios fundacionales.



Consideró esencial que la Asamblea General refuerce la voluntad política, la cooperación y la solidaridad internacionales, así como la promoción del multilateralismo y del derecho internacional.



El mandatario confirmó mencionó la próxima organización en Hanoi de la ceremonia de firma de la Convención de la ONU sobre la lucha contra la ciberdelincuencia en octubre de 2025, la presidencia en 2026 de la 11ª Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear y su candidatura a otros órganos de relevancia. Solicitó, además, el apoyo de la Presidenta de la Asamblea General a estos esfuerzos.



Ambas partes coincidieron en seguir cooperando estrechamente para impulsar las prioridades compartidas entre Vietnam y las Naciones Unidas en los próximos años./.