Presidente surcoreano comienza visita de Estado a Vietnam

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y su cónyuge llegan a Hanoi. Foto: Tuan Anh - VNA

En respuesta a una invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y su cónyuge, Kim Hae-kyung, llegaron hoy a Hanoi, iniciando una visita de Estado al país indochino del 21 al 24 de este mes.



En el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, la delegación fue recibida por el jefe de la Oficina Presidencial, Le Khanh Hai; el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu; el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang; y el embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho.​

La comitiva incluye a numerosos altos funcionarios surcoreanos, como el viceprimer ministro y titular de Ciencia, Tecnología de la Información y Comunicaciones, Bae Kyung-hoon; el ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun; el ministro de Industria, Comercio y Recursos, Kim Jung-kwan; el ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte, Kim Yun-duk; entre otros.

La visita de Estado del mandatario surcoreano a Vietnam reviste no solo importancia política y diplomática, sino que también contribuye a alinear las visiones de ambos países en una nueva etapa, sentando las bases para una cooperación bilateral a largo plazo.

Este viaje marca un hito político de gran relevancia al ser el primer jefe de Estado extranjero recibido por el nuevo liderazgo vietnamita tras el XIV Congreso Nacional del Partido, simbolizando la alta prioridad y la confianza estratégica que ambos países otorgan a su Asociación Estratégica Integral establecida en 2022.​

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y su cónyuge son recibidos en el Aeropuerto Internacional Noi Bai, en Hanoi. Foto: Tuan Anh - VNA

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, destacó que la relación bilateral atraviesa su mejor momento histórico. Corea del Sur se consolida como el mayor inversor extranjero en Vietnam, con un capital acumulado superior a los 90 mil millones de dólares, mientras que el comercio bidireccional alcanzó aproximadamente 88 mil millones de dólares en 2025.



El diplomático subrayó que esta visita busca sincronizar las visiones de desarrollo de ambas naciones, pasando de una cooperación tradicional a una profundidad estratégica en sectores de vanguardia.​

De cara al futuro, los líderes se centrarán en tres prioridades estratégicas fundamentales. En primer lugar, elevar el comercio bilateral a una meta de 100 mil millones de dólares a corto plazo y 150 mil millones para 2030, promoviendo un intercambio más equilibrado y sostenible.​

Segundo, profundizar la integración en las cadenas de suministro globales, especialmente en semiconductores, tecnologías digitales, datos, baterías y energías limpias.​

Y, por último, fortalecer el vínculo entre la inversión, la innovación y la formación de recursos humanos, permitiendo que Vietnam ascienda en la cadena de valor global mientras se abren nuevos espacios de mercado para las empresas surcoreanas./.