Presidente Putin felicita al líder partidista de Vietnam durante conversación telefónica

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo hoy una conversación telefónica con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, para felicitarlo por el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV.



El secretario general del Partido, To Lam, mantiene la conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, el 24 de enero. Foto: Thong Nhat – VNA



El mandatario ruso felicitó cordialmente al PCV por el éxito del congreso y al Comité Central, al Buró Político y al secretario general To Lam, en lo personal, por haber sido elegidos para ocupar cargos de liderazgo en el nuevo mandato.



Calificó el congreso como un importante acontecimiento político que definió las orientaciones, estableció los principales objetivos y adoptó decisiones, tareas y medidas relevantes, con el fin de que Vietnam pueda lograr un desarrollo rápido y sostenible en la nueva era y convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.



Destacó que la reelección de To Lam refleja su prestigio político y sus importantes contribuciones a la formulación y aplicación de políticas estratégicas para impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible, salvaguardar los intereses de Vietnam y promover su posición en el ámbito internacional.

Por su parte, el dirigente vietnamita expresó su agradecimiento por la atención del presidente Putin a este importante acontecimiento político del PCV, así como por sus sinceras felicitaciones y sentimientos personales hacia el Partido, el pueblo vietnamita y el propio Secretario General.



Subrayó que, a lo largo de los congresos del Partido, Vietnam siempre ha contado con amigos tradicionales que han mostrado su apoyo, entre ellos la antigua Unión Soviética y la actual Federación de Rusia.



Al destacar el gran éxito del XIV Congreso Nacional del Partido, señaló que la magna cita identificó la “diplomacia y la integración internacional”, vinculadas con la defensa y la seguridad nacionales, como una tarea crucial y permanente, al tiempo que reafirmó la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores, resiliencia, paz, amistad, cooperación y desarrollo.



Vietnam siempre considera a Rusia como un socio confiable y prioritario en Europa, y desea desarrollar la amistad y la cooperación bilaterales conforme al espíritu de la Asociación Estratégica Integral bilateral, afirmó.



El presidente Putin subrayó que Rusia concede especial importancia a su Asociación Estratégica Integral con Vietnam, basada en 75 años de amistad tradicional y continuamente fortalecida por los dirigentes y los pueblos de ambos países.



Afirmó que Moscú seguirá trabajando estrechamente para fortalecer de manera integral las relaciones bilaterales en beneficio de los pueblos ruso y vietnamita, y en favor de la estabilidad y la seguridad en la región de Asia-Pacífico.



En esta ocasión, el presidente ruso agradeció al secretario general To Lam y a la delegación vietnamita de alto nivel por asistir a la celebración del 80.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria.



Durante la conversación, ambos dirigentes expresaron su disposición a entablar diálogos constructivos y abiertos, en un espíritu de comprensión mutua, respeto y armonización de intereses, con el fin de elevar la cooperación en los ámbitos tradicionales y ampliar los vínculos hacia nuevos campos potenciales.



Putin invitó al dirigente partidista vietnamita a visitar Rusia en cualquier momento que le resulte conveniente. To Lam aceptó con agrado la invitación e invitó al presidente Putin a visitar Vietnam en un futuro próximo./.