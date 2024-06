Presidente Putin afirma que consolidar asociación con Vietnam es una prioridad de Rusia en Asia-Pacífico

Hanoi (VNA)- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que fortalecer la asociación estratégica integral con Vietnam es la primera prioridad de su país en la región de Asia-Pacífico, en las conversaciones sostenidas hoy en Hanoi con su homólogo vietnamita, To Lam.



El presidente de Vietnam, To Lam, sostiene conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Foto: Nhan Sang – VNA



El encuentro se efectuó en el marco de la visita de Estado a Vietnam del jefe de Estado ruso, por invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, luego de la ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial en esta capital.



El presidente To Lam afirmó que el pueblo vietnamita aprecia el apoyo y la asistencia incondicionales que el pueblo ruso ha brindado a Vietnam en la lucha por la independencia y la reunificación nacional en el pasado, así como en su causa de construcción y defensa del país en la actualidad.



Al materializar la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad y cooperación, Vietnam considera a Rusia uno de sus socios más importantes y desea profundizar la asociación estratégica integral entre ambos países, en beneficio de sus pueblos y por la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Vladimir Putin afirmó que Rusia siempre valora la tradicional amistad y la buena cooperación multifacética con Vietnam en su política exterior hacia el Este, y expresó su deseo de que la visita promueva el desarrollo de la colaboración binacional.



Los dos líderes expresaron su satisfacción por la buena relación política de alta confianza entre ambos países. En los últimos tiempos, las dos partes han intercambiado muchas delegaciones de alto nivel y en todas las instancias, creando motivación para promover la cooperación bilateral.



Acordaron fortalecer los intercambios y diálogos políticos en todos los niveles, especialmente el más alto, a través de los canales partidista, estatal y parlamentario, así como educar a la generación joven sobre las relaciones tradicionales de amistad, con el fin de consolidar la confianza política, creando una base favorable para fortalecer la cooperación bilateral en todos los campos.



Saludaron la cooperación activa entre los dos países en los campos de educación, formación, cultura, ciencia y tecnología. Convinieron en mejorar la eficacia de la colaboración interlocal, fortalecer las actividades de intercambio juvenil y ampliar la conectividad en la aviación para promover el turismo.



En cuanto a la educación y la formación, el presidente Vladimir Putin estuvo de acuerdo con la propuesta de su homólogo anfitrión de que Rusia aumente las becas para los estudiantes vietnamitas, especialmente en los campos de las ciencias básicas, el arte y la cultura, que son las fortalezas de Rusia.



Ambas partes acordaron crear condiciones para el turismo mediante la negociación y firma de un acuerdo destinado a simplificar los procedimientos de visa para los ciudadanos vietnamitas, y promover la cooperación en el sector laboral.



Manifestaron su deseo de promover la cooperación en el campo de defensa y seguridad, especialmente la colaboración para responder a los desafíos de seguridad no tradicionales y coordinar estrechamente en foros multilaterales, especialmente los mecanismos liderados por la ASEAN, como el Foro Regional ARF, la Cumbre de Asia Oriental (EAS) y la reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN y socios (ADMM ), de conformidad con los principios y normas del derecho internacional.



Vietnam está dispuesto a promover su papel como puente entre Rusia y la ASEAN, haciendo contribuciones positivas y responsables para garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región de Asia - Pacífico y el mundo.



Al abordar las cuestiones regionales e internacionales, los jefes de Estado ratificaron su apoyo a la construcción de un sistema de relaciones internacionales democrático, justo y transparente basado en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, incluido el no uso de la fuerza o amenaza.



Afirmaron que continuarán coordinándose estrechamente en los foros multilaterales, especialmente las Naciones Unidas y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y dentro del marco de cooperación ASEAN-Rusia, entre otros mecanismos.



Reiteraron el respaldo al papel central de la ASEAN en la estructura regional de Asia-Pacífico y afirmaron continuar fortaleciendo la asociación estratégica ASEAN-Rusia en beneficio de los dos países, por la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.



El presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia apoya a Vietnam en la organización exitosa del Año APEC 2027.



Con respecto a la cuestión del Mar del Este, ambas partes reafirmaron la importancia de garantizar la seguridad y la libertad de navegación y aviación, no amenazar ni usar la fuerza y resolver las disputas por medios pacíficos y apropiados con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, especialmente la UNCLOS de 1982; y apoyaron la plena implementación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), y la pronta negociación para avanzar hacia un Código de Conducta sustantivo y eficaz al respecto (COC) de conformidad con el derecho internacional.



Respecto al conflicto en Ucrania, el presidente To Lam reafirmó la postura de Vietnam a favor de resolver las disputas por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los intereses legítimos de las partes relacionadas.



Subrayó la disposición de su país de participar en los esfuerzos de mediación internacional con la participación de las partes pertinentes en aras de buscar una solución pacífica sostenible a la cuestión de Ucrania.



Ambas partes expresaron su beneplácito por la preparación de muchas actividades para celebrar las principales festividades de los dos países, especialmente los 75 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y los 50 años de la reunificación nacional de Vietnam.



Putin transmitió una invitación al presidente To Lam para asistir al 80º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patriótica de Rusia, la cual fue aceptada con grado por el mandatario anfitrión.



Al final de las conversaciones, ambos dirigentes presenciaron el intercambio de una serie de documentos de cooperación en los ámbitos de educación y formación, transporte, justicia, aduanas y finanzas, ciencia y tecnología, incluido el acuerdo intergubernamental en el campo de la educación superior./.