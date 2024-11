Presidente propone orientaciones para impulsar nexos Vietnam - Chile

Santiago de Chile (VNA)- El presidente vietnamita, Luong Cuong, abordó las relaciones entre Vietnam y Chile, el camino de desarrollo y la política exterior de su país, así como la visión y orientación de los lazos tradicionales de amistad y la asociación integral bilateral en la nueva era, durante un discurso pronunciado hoy en la Universidad de Chile.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, pronuncia un discurso en la Universidad de Chile (Fuente: VNA)

Durante su intervención, el jefe de Estado destacó que, a pesar de la distancia geográfica, Vietnam y Chile siempre han tenido una conexión especial y un sentimiento de cercanía cada vez que se mencionan mutuamente. Esto proviene de muchas similitudes entre ambos países, desde la historia, la cultura, la geografía, hasta el modelo de desarrollo económico y la visión sobre el mundo actual.

Al compartir sobre la historia de lucha por la independencia nacional de ambos países, indicó que Vietnam y Chile son naciones en desarrollo y miembros del Movimiento de los Países No Alineados, con una larga y gloriosa historia de lucha por la independencia nacional. Además, tienen una fuerte determinación y esfuerzos por desarrollar el país.

Señaló que el pueblo vietnamita nunca olvidará la solidaridad que el pueblo chileno brindó a Vietnam durante los años difíciles de la lucha por la independencia nacional, siendo uno de los recuerdos más impresionantes las manifestaciones contra la guerra en el país indochino por parte de los jóvenes y estudiantes chilenos.

Resaltó que la canción "El derecho de vivir en paz" del compositor Víctor Jara, ex estudiante de la Universidad de Chile, dedicada al Presidente Hồ Chí Minh, es una muestra de aspiración por la paz y la independencia nacional compartida por ambos países.

Según el Presidente, en términos económicos, tanto Chile como Vietnam son economías principalmente basadas en las exportaciones, y valoran el proceso de integración internacional para impulsar el desarrollo de sus países. Esto se demuestra por el hecho de que ambos países son miembros de organizaciones internacionales y acuerdos comerciales multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Foro de Cooperación Asia Oriental - América Latina (FEALAC), entre otros.

Afirmó que, con una visión amplia e inclusiva, que apoya la liberalización comercial, Vietnam y Chiel comparten una percepción común sobre la construcción y el fortalecimiento de un orden mundial multipolar y justo, basado en el derecho internacional, donde los países del Sur global jueguen un papel y tengan una voz cada vez más relevante.

Tanto Vietnam como Chile se han comprometido y están implementando medidas decididas para lograr la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Ambos países reconocen la importancia del desarrollo verde, sostenible, la transición energética, la transformación digital, así como la necesidad de una gestión adecuada de los recursos minerales estratégicos, significó.

Tras aplaudir los notables logros en el desarrollo socioeconómico de Chile, Luong Cuong subrayó que la nación de América Latina está consolidando su posición y papel en la región y el mundo y expresó el deseo de seguir consultando las valiosas experiencias de desarrollo económico de esta nación, con el objetivo de colocar a Vietnam en el grupo de países desarrollados para 2045.

En cuanto al camino de desarrollo y la política exterior de su país, Luong Cuong indicó que después de casi 80 años desde la fundación y cerca de 40 años de la renovación, Vietnam se encuentra en el punto de partida histórico de una nueva era: la era del ascenso de la nación.

Vietnam ha superado grandes desafíos y se ha convertido en una nación en desarrollo con ingresos medianos y una fuerte integración internacional. Desde la implementación de la renovación (Doi Moi), el tamaño de la economía de Vietnam se ha multiplicado por 95, ubicándose en el puesto 35 entre las 40 economías más grandes del mundo y entre las 20 principales del mundo en términos de atracción de inversión extranjera y escala comercial, precisó.

En cuanto a la política exterior, agregó, Vietnam ha establecido relaciones diplomáticas con 194 países y participa activamente en los acuerdos de libre comercio. Ha atraído cerca de 450 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) de más de 140 países.

Dijo que su país también pone un fuerte énfasis en la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, al tiempo que siempre mantiene como prioridad el desarrollo sostenible.

Bajo el liderazgo del Partido Comunista, Vietnam se mantiene firme en su objetivo de independencia nacional, vinculado al socialismo, y tiene como meta convertirse en un país desarrollado con ingresos altos para 2045, puntualizó.

Afirmó que Hanoi persiste en la política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, multilateralización, diversificación de relaciones, y ser un amigo y socio confiable, miembro activo y responsable de la comunidad internacional.

Reiteró la política de defensa de Vietnam que se basa en cuatro principios: no participar en alianzas militares; no asociar con un país para luchar contra otro; no permitir que países extranjeros establezcan bases militares o utilicen territorio para luchar contra terceros; y no usar la fuerza ni amenazar con usarla en las relaciones internacionales.

Vietnam también apoya firmemente la resolución de disputas y desacuerdos por medios pacíficos sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, sy e opone a acciones unilaterales y políticas de poder que usan o amenazan con usar la fuerza en las relaciones internacionales, corroboró.

Al evocar la historia de las relaciones amistosas entre Vietnam y Chile durante más de 50 años, Luong Cuong informó que durante los encuentros con líderes chilenos, ambas partes acordaron los principios y las orientaciones de cooperación para elevar la asociación integral a un nuevo nivel, de manera más profunda, efectiva y práctica.

También reafirmaron los valores comunes, incluyendo la importancia de la paz, la independencia, el multilateralismo, el respeto por el derecho internacional y la amistad y la solidaridad internacional.

Sobre la base sólida de más de 50 años de las relaciones bilaterales, así como similitudes en la historia y una visión común del mundo, el presidente de Vietnam propuso algunas directrices para los nexos entre Vietnam y Chile en el futuro.

Ambos países han de fortalecer la confianza política y la cooperación efectiva a través de intercambios de delegaciones, así como aumentar el entendimiento mutuo y la cooperación mutuamente beneficiosa en las áreas en las que ambos países tienen potencial. En particular, se debe hacer hincapié en fomentar la cooperación entre el Partido Comunista de Vietnam y los principales partidos políticos de Chile.

Propuso impulsar la conexión entre las economías de Vietnam y Chile, con la cooperación económica como la principal prioridad. Los acuerdos de libre comercio bilaterales, el mecanismo del Consejo de Libre Comercio entre Vietnam y Chile y el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) deben implementarse eficazmente para impulsar el comercio y la inversión entre los dos países.

Además, es necesario promover más oportunidades de inversión bilateral y definir áreas prioritarias estratégicas, ayudando así a conectar las dos economías, hacia el desarrollo sostenible y la contribución a la prosperidad global, especialmente en los sectores como la transición verde, la respuesta al cambio climático, la construcción de un marco de cooperación adecuado en organizaciones, foros y mecanismos internacionales mutuos, de los cuales ambos países son miembros.

También subrayó la importancia de fortalecer la cooperación educativa, los intercambios culturales y artísticos, y el desarrollo del turismo, ayudando a aumentar el entendimiento mutuo entre ambos pueblos. Durante ese proceso, la Universidad de Chile podría desempeñar un papel importante en la promoción de la colaboración entre las universidades de Vietnam y Chile. Se trata de un factor clave para compartir conocimientos y fomentar la cooperación en innovación.

Ante un mundo lleno de cambios y obstáculos, Vietnam y Chile deben contribuir más a la gobernanza global, promover el enfoque multilateral y el respeto por el derecho internacional para abordar problemas internacionales como el desarrollo verde, la transición energética y la gobernanza de la inteligencia artificial.

Vietnam y Chile necesitan seguir promoviendo la cooperación multilateral, el respeto por el derecho internacional y la garantía de la seguridad y libertad de navegación aérea y marítima, incluyendo la región del Pacífico, en línea con la ley internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

El presidente Luong Cuong confió en que, con la tradición de buenas relaciones y el potencial de cooperación integral, los nexos Vietnam-Chile continuarán creciendo en beneficio de ambos pueblos y contribuirán a la paz, cooperación y desarrollo en sus respectivas regiones y en el mundo.

Esta fue la última actividad de la visita oficial del presidente Luong Cuong en Chile. El 12 de noviembre por la tarde, el mandatario partió hacia Perú para realizar una visita oficial y participar en la Semana de Alto Nivel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024 en Lima del 12 al 16 de noviembre./.