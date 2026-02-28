Presidente parlamentario rinde tributo al Presidente Ho Chi Minh en Nghe An

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, ofreció hoy flores e incienso en homenaje al Pesidente Ho Chi Minh en el Templo Chung Son y en el Sitio Nacional de Reliquia Especial de Kim Lien, en la provincia central de Nghe An. Foto: Doan Tan - VNA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, ofreció hoy flores e incienso en homenaje al Pesidente Ho Chi Minh en el Templo Chung Son y en el Sitio Nacional de Reliquia Especial de Kim Lien, en la provincia central de Nghe An.



En el Templo Chung Son, dedicado a los antepasados del líder revolucionario, Tran Thanh Man - quien también preside el Consejo Electoral Nacional - y la delegación que lo acompañaba expresaron su profunda gratitud al Presidente Ho Chi Minh y a su familia.



En el Sitio Nacional de Reliquia Especial de Kim Lien, la comitiva rindió un solemne homenaje al gran dirigente del Partido y del pueblo, héroe de la liberación nacional y fundador del Parlamento vietnamita, quien afirmó el papel del máximo órgano del poder del Estado a lo largo de su vida dedicada a la independencia y al desarrollo del país.En la ceremonia, la delegación reafirmó su determinación de fortalecer la unidad, renovar el pensamiento y el funcionamiento de la AN, elevar la calidad de la labor legislativa, reforzar la supervisión suprema y adoptar decisiones oportunas sobre cuestiones estratégicas. Subrayó el objetivo de construir un Parlamento cada vez más profesional, moderno, democrático y transparente, en contribución a la aspiración de un Vietnam fuerte y próspero en la nueva etapa.



A corto plazo, destacó que los esfuerzos se concentrarán en organizar con éxito las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la AN y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, garantizando el cumplimiento de la ley y los principios de democracia, equidad y transparencia.





El Presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, toca la campana en el Templo Chung Son - Templo Ancestral del Presidente Ho Chi Minh. Foto: Doan Tan - VNA

Durante un encuentro con el personal del complejo histórico, el titular legislativo instó a continuar preservando los valores históricos y culturales del sitio, intensificar la investigación y la recopilación de documentos y objetos, así como aplicar tecnologías modernas en las exposiciones para mejorar la experiencia de los visitantes.



Asimismo, enfatizó la necesidad de mantener un entorno verde, limpio y digno, acorde con su condición de reliquia nacional especial y espacio clave para la educación de las nuevas generaciones en el patriotismo y la tradición revolucionaria./.