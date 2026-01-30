Presidente parlamentario entrega obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales en Can Tho

Con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet), el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visitó y entregó hoy obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales en el barrio de Binh Thuy, ciudad de Can Tho.



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega obsequios a familias beneficiadas de políticas preferenciales en el barrio de Binh Thuy, ciudad de Can Tho. Foto: Doan Tan/VNA



Al informar sobre la situación del país en 2025, señaló que, pese a enfrentar numerosas dificultades y desafíos, Vietnam ha alcanzado importantes logros: el PIB creció más del 8,02%, el tamaño de la economía llegó a 514 mil millones de dólares, los ingresos del presupuesto estatal superaron los 2,6 mil billones de VND (unos 100 mil millones de dólares)-el nivel más alto hasta la fecha; la estabilidad macroeconómica se mantuvo y el bienestar social estuvo garantizada.

El dirigente legislativo transmitió sus mejores deseos de salud, felicidad y prosperidad en el Año Nuevo a las autoridades locales, a las familias beneficiarias de políticas sociales y a la población.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el encuentro. Foto: Doan Tan/VNA

Asimismo, agregó, los trabajos de construcción del Partido y de reorganización del aparato estatal hacia una estructura más compacta, eficaz y eficiente registraron avances positivos.

El presidente de la Asamblea Nacional reconoció los esfuerzos de la ciudad de Can Tho y del barrio de Binh Thuy en el desarrollo socioeconómico; el PIBR de la ciudad aumentó un 7,23%, y la recaudación presupuestaria cumplió y superó las metas establecidas. Tras su creación el 1 de julio de 2025, el barrio de Binh Thuy logró estabilizar rápidamente su organización y operar de manera efectiva.



En cuanto a las actividades de la Asamblea Nacional, Thanh Man informó que en 2025 el órgano legislativo aprobó una cifra récord de 89 leyes y 91 resoluciones, continuando la renovación del pensamiento en la elaboración legislativa, impulsando la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial, y garantizando la calidad y eficacia del trabajo legislativo.



Con motivo de la visita, instó al Comité del Partido del barrio de Binh Thuy a desplegar con prontitud la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, preparar adecuadamente las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026–2031; prestar especial atención a la mejora de la calidad del personal de base y esforzarse por cumplir los objetivos de desarrollo socioeconómico, garantizando que todos los ciudadanos puedan celebrar el Tet de manera plena y próspera./.