Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Presidente parlamentario entrega obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales en Can Tho

Con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet), el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visitó y entregó hoy obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales en el barrio de Binh Thuy, ciudad de Can Tho.

Con motivo del Año Nuevo Lunar (Tet), el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, visitó y entregó hoy obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales en el barrio de Binh Thuy, ciudad de Can Tho.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega obsequios a familias beneficiadas de políticas preferenciales en el barrio de Binh Thuy, ciudad de Can Tho. Foto: Doan Tan/VNA

El dirigente legislativo transmitió sus mejores deseos de salud, felicidad y prosperidad en el Año Nuevo a las autoridades locales, a las familias beneficiarias de políticas sociales y a la población.

Al informar sobre la situación del país en 2025, señaló que, pese a enfrentar numerosas dificultades y desafíos, Vietnam ha alcanzado importantes logros: el PIB creció más del 8,02%, el tamaño de la economía llegó a 514 mil millones de dólares, los ingresos del presupuesto estatal superaron los 2,6 mil billones de VND (unos 100 mil millones de dólares)-el nivel más alto hasta la fecha; la estabilidad macroeconómica se mantuvo y el bienestar social estuvo garantizada.
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, habla en el encuentro. Foto: Doan Tan/VNA
Asimismo, agregó, los trabajos de construcción del Partido y de reorganización del aparato estatal hacia una estructura más compacta, eficaz y eficiente registraron avances positivos.

El presidente de la Asamblea Nacional reconoció los esfuerzos de la ciudad de Can Tho y del barrio de Binh Thuy en el desarrollo socioeconómico; el PIBR de la ciudad aumentó un 7,23%, y la recaudación presupuestaria cumplió y superó las metas establecidas. Tras su creación el 1 de julio de 2025, el barrio de Binh Thuy logró estabilizar rápidamente su organización y operar de manera efectiva.

En cuanto a las actividades de la Asamblea Nacional, Thanh Man informó que en 2025 el órgano legislativo aprobó una cifra récord de 89 leyes y 91 resoluciones, continuando la renovación del pensamiento en la elaboración legislativa, impulsando la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial, y garantizando la calidad y eficacia del trabajo legislativo.

Con motivo de la visita, instó al Comité del Partido del barrio de Binh Thuy a desplegar con prontitud la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, preparar adecuadamente las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026–2031; prestar especial atención a la mejora de la calidad del personal de base y esforzarse por cumplir los objetivos de desarrollo socioeconómico, garantizando que todos los ciudadanos puedan celebrar el Tet de manera plena y próspera./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top