Presidente parlamentario de Vietnam se reúne con su homólogo de Georgia en marco de UIP-152

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne con su homólogo de Georgia, Shalva Papuashvili. Fuente: VNA

En el marco de su participación en la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UI-152), celebrada en Estambul, Turquía, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro con su homólogo de Georgia, Shalva Papuashvili.



Durante la reunión, Tran Thanh Man expresó su satisfacción por el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales en los últimos tiempos, destacando que el comercio bilateral en 2025 superó los 192 millones de dólares. Subrayó que ambas partes aún cuentan con un amplio margen para fortalecer la cooperación en áreas con resultados tangibles o con potencial y ventajas compartidas, como educación y formación, cultura, turismo, deporte, logística y transporte, en particular el ferroviario.



En cuanto a la cooperación parlamentaria, el dirigente vietnamita propuso intensificar los intercambios de delegaciones entre los líderes y órganos legislativos de ambos países, así como entre sus diputados, con el fin de compartir experiencias legislativas, coordinar posiciones y apoyarse mutuamente en foros interparlamentarios regionales e internacionales. Asimismo, abogó por reforzar el papel de los parlamentos en la implementación efectiva de los acuerdos bilaterales.



También sugirió promover los intercambios entre ministerios, sectores y localidades a través de todos los canales, incluido el de los contactos entre pueblos. En este sentido, destacó el papel de los estudiantes vietnamitas formados en Georgia como puente para fortalecer aún más la tradicional amistad entre ambos países.



Por su parte, S. Papuashvili felicitó a Vietnam por el éxito de las elecciones a la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, así como a Tran Thanh Man por su reelección como titular del órgano legislativo. Expresó su deseo de que ambas partes continúen impulsando la cooperación parlamentaria, especialmente en el marco de la UIP, y promuevan intercambios regulares entre jóvenes parlamentarios y legisladoras.

También informó sobre los nuevos avances de Georgia y anunció que su país organizará una conferencia conjunta en el marco de las actividades de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) y la Asamblea Parlamentaria de la Cooperación Económica del Mar Negro (PABSEC), invitando a la Asamblea Nacional de Vietnam a participar y contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre ambos mecanismos.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de intensificar la cooperación parlamentaria y promover la pronta creación del Grupo de Parlamentarios de Amistad Vietnam – Georgia. Asimismo, reafirmaron su compromiso con el respeto al derecho internacional y la resolución pacífica de controversias sobre la base de los principios fundamentales del mismo.



En la ocasión, los dos presidentes de los parlamentos intercambiaron invitaciones oficiales para realizar visitas recíprocas, con el objetivo de impulsar las relaciones bilaterales y parlamentarias a un nuevo nivel./.