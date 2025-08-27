Presidente orienta a la Oficina Presidencial en tareas clave para septiembre

Hanoi (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostuvo hoy una reunión de trabajo con la Oficina de la Presidencia sobre las labores de agosto y las tareas prioritarias de septiembre de 2025.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostiene una reunión de trabajo con la Oficina de la Presidencia (Fuente: VNA)



En la reunión, el presidente valoró positivamente los esfuerzos de la Oficina por planificar con iniciativa, preparar de manera cuidadosa y oportuna los contenidos, contribuyendo a la implementación eficaz de los programas y planes establecidos.



Destacó que, en el contexto de una situación regional e internacional compleja, mientras en el país se ponen en marcha el modelo de gobierno local de dos niveles y las asambleas del Partido, la Oficina ha mostrado espíritu de unidad y responsabilidad, coordinando estrechamente con otras entidades y cumpliendo bien sus funciones de asesoramiento y apoyo.



En cuanto a las orientaciones futuras, subrayó que el volumen de trabajo es considerable y exigió que la Oficina despliegue al máximo sus capacidades, actúe con flexibilidad y proactividad en la investigación, el asesoramiento y la asistencia a las actividades del Presidente y la Vicepresidenta, tanto en asuntos internos como externos, garantizando contenidos pertinentes, profundos y en los plazos previstos.



Pidió a la Oficina coordinar con los organismos competentes para preparar de forma rigurosa los actos conmemorativos del 80º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre, así como las próximas actividades de política exterior de los dirigentes del Estado.



En especial, instó a revisar con cuidado los expedientes de amnistía con motivo del 80º aniversario de la fundación del país, asegurando que cumplan las orientaciones del Partido, las leyes del Estado y los procedimientos establecidos; y a la vez divulgar ampliamente y anunciar puntualmente la Decisión de Amnistía 2025, reflejando el carácter humanitario y la política de clemencia del Partido y Estado.



Para una implementación eficaz, el presidente solicitó que la Oficina y las unidades implicadas continúen renovando sus métodos de trabajo, asignando claramente las responsabilidades, fortaleciendo la organización y la coordinación, a fin de garantizar el cumplimiento integral y efectivo de las tareas encomendadas./.