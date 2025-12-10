Presidente Kaysone Phomvihane perdura en corazones de Laos y Vietnam

Vientiane, (VNA) - El legado del Presidente Kaysone Phomvihane, arquitecto de la amistad especial entre Laos y Vietnam, fue rememorado en una conferencia temática organizada por la Embajada de Hanoi en Vientiane, reafirmando los lazos indisolubles entre ambos países.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam. (Foto: VNA)





El evento, celebrado la víspera en la sede de la misión diplomática, forma parte de una serie de actividades para conmemorar importantes festividades de las dos naciones, con el objetivo de fortalecer la comprensión, la unión y la solidaridad especial entre los pueblos laosiano y vietnamita.



El coloquio contó con la presencia del exmiembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario (PPRL) y ex viceprimer ministro de Laos, Somsavath Lengsavad, y del embajador de Vietnam en este país vecino, Nguyen Minh Tam, entre otros funcionarios y representantes de la comunidad vietnamita.



Somsavath destacó que el Presidente Kaysone Phomvihane, quien participó en movimientos estudiantiles contra los colonialistas franceses y fascistas japoneses en Vietnam, mantuvo a lo largo de su vida revolucionaria una postura humilde y firme en la búsqueda de la independencia nacional y la felicidad del pueblo laosiano. Su ideología enfatizó el poder de la unidad y situó al pueblo en el centro de todas las políticas.

Subrayó que, gracias al liderazgo acertado, las tradiciones revolucionarias del pueblo laosiano y el apoyo sincero del Partido, Estado y pueblo de Vietnam, el PPRL guió al país hacia victorias integrales. Este entorno forjó también vínculos sólidos entre los dirigentes de ambos países y ayudó a cultivar la excepcional amistad y cooperación estratégica bilateral.



Somsavath recalcó que las cualidades morales y el pensamiento de Kaysone Phomvihane siguen siendo una luz guía para el desarrollo y la salvaguarda nacional de Laos, dejando una huella profunda en el corazón del pueblo vietnamita.



Por su parte, el embajador Nguyen Minh Tam enfatizó que la relación especial Vietnam-Laos, fundada por el Presidente Ho Chi Minh, el Presidente Kaysone Phomvihane y el Presidente Souphanouvong, se ha convertido en un patrimonio común invaluable. Los valores ideológicos del Presidente Kaysone Phomvihane continúan siendo heredados y promovidos por ambas naciones.



Recordó que, tras la reciente visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Laos, ambas partes elevaron sus relaciones a “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”, abriendo un nuevo capítulo acorde con las circunstancias actuales.



El coloquio permitió a los participantes comprender profundamente la estatura del Presidente Kaysone Phomvihane, los orígenes históricos de la solidaridad especial bilateral y la responsabilidad individual en preservar y fortalecer esta relación en la nueva fase de desarrollo./.