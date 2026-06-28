Presidente Ho Chi Minh, símbolo de la liberación nacional

Atenas, 27 jun (VNA)- Del 24 al 26 de junio, la Embajada de Vietnam en Grecia, en coordinación con la Zona de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial, organizó en Atenas los Días de Vietnam en Grecia 2026, bajo el lema "Vietnam – Ho Chi Minh: de patriota a símbolo de la liberación nacional".

La embajadora de Vietnam en Grecia, Pham Thi Thu Huong, en el evento. (Foto: VNA) A la ceremonia inaugural asistieron el secretario general del Partido Comunista de Grecia, Dimitris Koutsoumpas; representantes del Parlamento, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de diversos ministerios, organismos y organizaciones griegas; embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en Grecia, así como representantes de la comunidad vietnamita residente en el país.



En su intervención, la embajadora vietnamita, Pham Thi Thu Huong, destacó que el objetivo del evento es presentar al público griego e internacional la vida y la trayectoria del Presidente Ho Chi Minh, héroe de la liberación nacional y eminente figura de la cultura vietnamita, cuya imagen continúa inspirando los movimientos en favor de la independencia, la justicia y la paz en todo el mundo.

Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de Grecia, Dimitris Koutsoumpas, elogió la vida y la obra del Presidente Ho Chi Minh y afirmó que constituye un símbolo del movimiento revolucionario internacional, cuyo legado dejó una profunda huella en la lucha del pueblo vietnamita por su independencia.



Asimismo, señaló que los Días de Vietnam en Grecia ofrecen al público griego una valiosa oportunidad para conocer mejor la historia y la cultura de Vietnam, contribuyendo al fortalecimiento de la amistad entre ambos pueblos.



En esta ocasión, se llevó a cabo la exposición "Del joven patriota Nguyen Tat Thanh al símbolo de la liberación nacional Ho Chi Minh", que reúne numerosas fotografías y documentos sobre la vida y la trayectoria revolucionaria del líder vietnamita.



La directora de la Zona de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh, Le Thi Phuong, expresó su deseo de que la muestra permita al público griego obtener una visión más amplia de la figura de Ho Chi Minh y la historia de la lucha de Vietnam por su independencia.



El evento también incluyó una exposición documental sobre la evolución de las relaciones de amistad entre Vietnam y Grecia a lo largo de distintas etapas históricas, así como una colección de carteles de propaganda de la época de la guerra de Vietnam, recopilada y restaurada por Platon Alexis Hadjimichalis, primer embajador de Grecia en Vietnam.



En el programa, se presentó una selección de obras del presidente Ho Chi Minh traducidas al griego, correspondientes al período 1920-1969.



Además de la exposición, los visitantes pudieron disfrutar de espectáculos de arte tradicional vietnamita y degustar una variada muestra de la gastronomía del país, organizada por la Embajada de Vietnam y varios restaurantes vietnamitas establecidos en Atenas.



El programa “Los Días de Vietnam en Grecia 2026” contribuyó a fortalecer los intercambios entre los pueblos, promover la imagen de Vietnam y su patrimonio cultural, y seguir consolidando las relaciones de amistad y cooperación entre las dos naciones./.