Presidente envía mensaje de felicitación a primera mujer de origen vietnamita que viajó al espacio

Nueva York (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, envió una carta de felicitaciones a Armanda Nguyen, la primera mujer de origen vietnamita en viajar al espacio.

El embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, entrega carta de felicitaciones del presidente Luong Cuong a Armanda Nguyen, la primera mujer de origen vietnamita en viajar al espacio. (Fuente: VNA)

La carta fue entregada por el embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, quien presenció el vuelo de la misión New Shepard. El vuelo, denominado misión NS-31, es el undécimo proyecto de vuelo espacial tripulado de Blue Origin. El grupo seleccionado de astronautas está compuesto por mujeres destacadas en diversos campos, entre ellas Amanda Nguyen, fundadora y directora general de la organización no gubernamental RISE. El viaje del New Shepard fue todo un éxito, alcanzando una altitud de 100 km en el espacio y regresando sana y salva. Tras el vuelo, Amanda Nguyen se consagró como la primera mujer de origen vietnamita en volar al espacio.

En la carta, el presidente expresó su alegría y orgullo por el primer vuelo espacial de una mujer de origen vietnamita, lo que confirma el talento y la inteligencia del pueblo vietnamita en Estados Unidos y en todo el mundo.

La carta del Presidente enfatizó que en 2025, Vietnam y Estados Unidos celebrarán el 30.º aniversario de la fundación de relaciones diplomáticas y que, en la relación general entre ambos países, Vietnam valora las contribuciones positivas de la comunidad vietnamita en Estados Unidos al desarrollo y progreso de este país, así como a la promoción de la relación de cooperación entre ambos países.

El Presidente también valoró altamente la cooperación entre Amanda Nguyen y el Centro Espacial Nacional de Vietnam (VNSC), que contribuye a promover la relación de cooperación entre ambos países.

Nacida el 10 de octubre de 1991, Amanda Nguyen se graduó de la Universidad de Harvard e hizo prácticas en la NASA en 2013. Posteriormente, trabajó en el Centro de Astrofísica de Harvard y el Instituto Smithsoniano, y posteriormente se desempeñó como enlace adjunta de la Casa Blanca en el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En noviembre de 2014, fundó Rise, una organización no gubernamental dedicada a proteger los derechos civiles de las sobrevivientes de agresión sexual. En 2019, fue nominada al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la lucha por los derechos de las víctimas de agresión sexual./.