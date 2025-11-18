Presidente del Senado checo inicia visita oficial a Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El presidente del Senado del Parlamento checo, Milos Vystrcil, llegó hoy a Ciudad Ho Chi Minh, iniciando su visita oficial a Vietnam del 18 al 22 del presente mes, por invitación del titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

El presidente del Senado del Parlamento checo, Milos Vystrcil. (Fuente: Internet)

Esta visita reafirma la política exterior de Vietnam basada en la independencia, la autodeterminación, la multilateralización, la diversificación, la proactividad y la integración internacional integral, profunda y efectiva.

Además demuestra que la cooperación parlamentaria es un pilar importante en las relaciones bilaterales; al mismo tiempo, ratifica la determinación de ambos países de promover la cooperación y llevar las relaciones a nuevas alturas.

Vietnam siempre ha dado gran importancia al desarrollo de los nexos con sus amigos tradicionales en la región de Europa Central y Oriental, y la República Checa es uno de sus socios prioritarios.

Praga, por su parte, siempre ha prestado atención a la implementación de una política de cooperación con Vietnam en todos los ámbitos.

La República Checa (antes Checoslovaquia) fue uno de los diez primeros países del mundo en reconocer y establecer relaciones diplomáticas con Vietnam tras la independencia del país. Establecieron sus relaciones diplomáticas oficiales el 2 de febrero de 1950.

Los dos países elevaron sus lazos al nivel de Asociación Estratégica en enero de 2025 durante la visita oficial del primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, a la República Checa, abriendo una nueva página en la tradicionalmente amistad entre ambas naciones. Con este acontecimiento, Vietnam fue el primer país sudesteasiático en ser socio estratégico de la República Checa, y este último se convirtió en el primer país de Europa Central y Oriental en tener una asociación estratégica con Vietnam.

Las dos partes también han mantenido regularmente mecanismos de cooperación, incluida la celebración de consultas políticas a nivel de viceministros sobre la base del Memorando de Entendimiento sobre Colaboración firmado en 2014.

Por otro lado, la relación entre los órganos legislativos de ambos países siempre se ha desarrollado de forma sólida, profunda y eficaz, sobre todo en el intercambio de delegaciones y la estrecha coordinación en los foros interparlamentarios regionales e internacionales y en asuntos de interés común.

En la actualidad, la República Checa es el principal socio comercial de Vietnam en Europa Central y Oriental, mientras que Vietnam es el socio más importante de la República Checa en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Según datos oficiales, el valor del intercambio comercial entre los dos países alcanzó 2.029 mil millones de dólares en 2024 y los 1,6 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025./.