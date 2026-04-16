Presidente del Parlamento vietnamita participa en diálogo para reforzar la cooperación con Turquía

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, en el evento. Fuente: VNA



Al intervenir en el evento, Tran Thanh Man subrayó que se trata de una ocasión importante para que las empresas de ambas naciones se reúnan e intercambien oportunidades de inversión y cooperación comercial, sino también un símbolo vívido de la amistad tradicional de casi 50 años, una relación que ha sido cuidadosamente cultivada por generaciones de líderes y ciudadanos de las dos partes con confianza, solidaridad y afecto sincero.



El dirigente informó que a lo largo de los años, Vietnam ha afirmado gradualmente su posición como un Estado estable, amigable y seguro; un destino atractivo para la inversión, un centro manufacturero dinámico y una economía con un alto nivel de integración.



El ambiente de inversión en Vietnam es cada vez más atractivo y competitivo, comunicó. Hasta la fecha, Vietnam ha firmado 17 acuerdos de libre comercio con más de 60 países y territorios, incluidos algunos de los mercados más grandes del mundo, entre otros aspectos, precisó.



Estos resultados se lograron principalmente gracias al mantenimiento constante por parte de Vietnam de un entorno político y social estable, lo que infundió confianza en la comunidad empresarial y en los inversores, enfatizó. El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy a un diálogo político para promover la cooperación entre Vietnam y Turquía, como parte de su visita de trabajo en el país europeo.Al intervenir en el evento, Tran Thanh Man subrayó que se trata de una ocasión importante para que las empresas de ambas naciones se reúnan e intercambien oportunidades de inversión y cooperación comercial, sino también un símbolo vívido de la amistad tradicional de casi 50 años, una relación que ha sido cuidadosamente cultivada por generaciones de líderes y ciudadanos de las dos partes con confianza, solidaridad y afecto sincero.El dirigente informó que a lo largo de los años, Vietnam ha afirmado gradualmente su posición como un Estado estable, amigable y seguro; un destino atractivo para la inversión, un centro manufacturero dinámico y una economía con un alto nivel de integración.El ambiente de inversión en Vietnam es cada vez más atractivo y competitivo, comunicó. Hasta la fecha, Vietnam ha firmado 17 acuerdos de libre comercio con más de 60 países y territorios, incluidos algunos de los mercados más grandes del mundo, entre otros aspectos, precisó.Estos resultados se lograron principalmente gracias al mantenimiento constante por parte de Vietnam de un entorno político y social estable, lo que infundió confianza en la comunidad empresarial y en los inversores, enfatizó.

En esta nueva fase de desarrollo, Vietnam aspira a convertirse en uno de los centros de fabricación, servicios e innovación altamente competitivos de Asia; un socio estratégico y un eslabón crucial y fiable en las cadenas de suministro regionales y mundiales, señaló.



Vietnam no solo participará, sino que lo hará de forma activa y a un nivel superior en la cadena de valor; así como producirá, innovará, diseñará y dominará la tecnología, remarcó.



Turquía es uno de los socios más importantes de Vietnam en la región, desempeñando un papel estratégico como puente de conexión entre Asia y Europa, destacó.



A su vez, Vietnam se ve como una economía dinámica con altas tasas de crecimiento, lo que constituye una puerta de entrada fundamental para que Turquía acceda a los mercados del Sudeste Asiático y Asia-Pacífico, compartió.



Estas ventajas complementarias constituyen una base sólida para que las dos partes promuevan una cooperación más estrecha en el futuro, reiteró.



En el contexto de una economía global en rápida transformación, donde la reestructuración de las cadenas de suministro, la transformación digital y la transición verde se están convirtiendo en tendencias dominantes, el hecho de elevar la cooperación entre Vietnam y Turquía es una necesidad urgente y tiene una importancia estratégica a largo plazo, apuntó.



En ese sentido, el titular legislativo hizo hincapié en que ambas partes deberían seguir fortaleciendo la confianza política mediante un mayor intercambio de delegaciones de alto nivel, incluso a través de los canales de cooperación parlamentaria; y mantenimiento de mecanismos regulares de diálogo y consulta política, creando así una base sólida para una colaboración integral.



Al mismo tiempo, buscan impulsar con fuerza la cooperación en materia de economía, comercio, inversión y turismo, considerándolos pilares importantes de las relaciones bilaterales, agregó.



Asimismo, enfatizó en la importancia de esforzarse por aumentar el intercambio comercial bilateral de forma equilibrada y sostenible; crear condiciones más favorables para que las empresas accedan a los mercados, ampliar la inversión y participar más activamente en las cadenas de valor mundiales.



También sugirió que amplíen la cooperación en áreas con potencial y fortalezas complementarias, sobre todo las industrias de procesamiento y manufactura, los textiles-confecciones, el calzado, la agricultura de alta tecnología, el turismo, la energía, la infraestructura de transporte y la logística; y nuevas áreas estratégicas como la transformación digital, la innovación, la economía verde, la economía circular y las energías renovables.



Por otro lado, resulta necesario fortalecer el papel de los Parlamentos para perfeccionar el marco jurídico, supervisar el cumplimiento de los compromisos de cooperación y crear un entorno de inversión y negocios estable, transparente y favorable a favor de las empresas de ambos países.



En la ocasión, los participantes debatieron las oportunidades de cooperación en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión y el desarrollo sostenible y compartieron experiencias sobre cómo mejorar el entorno empresarial, atraer recursos y promover la innovación.



De acuerdo con los datos, el valor del intercambio comercial entre Vietnam y Turquía alcanzó alrededor de 2,3 mil millones de dólares en 2025./.