Presidente del Parlamento vietnamita parte de Hanoi para visitar Singapur y Japón

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa, Nguyen Thi Thanh Nga, junto con una delegación de alto rango, partieron hoy de Hanoi para realizar visitas oficiales a Singapur y Japón.

Los viajes responden a las invitaciones del presidente del Parlamento singapurense, Seah Kian Peng, y su esposa; y del titular de la Cámara de Consejeros (Cámara alta) japonesa, Sekiguchi Masakazu, y su esposa.

La comitiva vietnamita incluye Do Duc Duy, ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente; Nguyen Huu Dong, subjefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido; coronel general Vu Hai San, viceministro de Defensa; Do Hung Viet, vicecanciller; teniente general Nguyen Van Long, viceministro de Seguridad Pública; jefes de diferentes comisiones de la AN; Mai Phuoc Dung y Pham Quang Hieu, embajador de Vietnam en Singapur y en Japón, respectivamente.

Las visitas tienen como objetivo implementar la política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización de las relaciones exteriores del XIII Congreso del Partido y la Resolución No. 34-NQ/TW de 9 de enero de 2023 del Buró Político sobre orientaciones y políticas que implementan la política exterior del XIII Congreso del Partido.

Además, pretenden promover relaciones de cooperación entre la AN y el Parlamento de Singapur y la Dieta Nacional de Japón, fortalecer la asociación estratégica Vietnam-Singapur y la asociación estratégica integral Vietnam-Japón para la paz y la prosperidad en Asia y el mundo.

Esta es una oportunidad para que la delegación de alto rango de la AN de Vietnam discuta con dirigentes de los órganos legislativos de Singapur y Japón cuestiones regionales y mundiales de interés mutuo. También se compartirán información y experiencias en actividades parlamentarias.

Además, las visitas mostrarán la atención del Partido y Estado vietnamitas por la comunidad coterránea en el exterior./.