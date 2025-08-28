Presidente del Parlamento vietnamita dialoga con su homólogo neozelandés

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro con su homólogo de Nueva Zelanda, Gerry Brownlee, quien realiza una visita oficial al país indochino del 27 al 31 de agosto.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, recibe al titular del Parlamento neozelandés, Gerry Brownlee. (Foto: VNA)

La reunión se efectuó justo después de la ceremonia de bienvenida al dirigente parlamentario neozelandés en Hanoi.

Durante el encuentro, Thanh Man subrayó que este viaje representa un hito importante en las relaciones entre ambos países, especialmente en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, tras el reciente ascenso de los lazos bilaterales a una Asociación Estratégica Integral.

También expresó su satisfacción por el hecho de que la visita coincidiera con la conmemoración de los 80 años de la Revolución de Agosto y del Día Nacional el 2 de septiembre, un acontecimiento de gran relevancia para el pueblo vietnamita.

Destacó el estrechamiento de los vínculos entre Vietnam y Nueva Zelanda, a pesar de la distancia geográfica, resaltando la creciente cooperación en las áreas económica, cultural, educativa y los intercambios entre los pueblos de ambos países.

En sus 50 años de relaciones diplomáticas, ambas naciones han logrado avances significativos en comercio, con un volumen comercial bilateral que alcanzó los 1,05 mil millones de dólares en julio de 2025.

Thanh Man instó a fortalecer los lazos políticos mediante intercambios de visitas de alto nivel, el aprendizaje mutuo entre diversas entidades y organismos, y profundizar la cooperación en defensa y seguridad, con miras a contribuir a la paz y estabilidad regionales.

Además, subrayó la importancia de seguir desarrollando áreas clave como la educación, el empleo, el turismo y la implementación de acuerdos comerciales, con el objetivo de alcanzar los tres mil millones de dólares en comercio bilateral para el año 2026.

Por su parte, Gerry Brownlee expresó su agradecimiento por la cálida y respetuosa acogida de Vietnam, y transmitió sus felicitaciones al Gobierno, la Asamblea Nacional y el pueblo vietnamita en ocasión de la celebración del 80.º aniversario de su independencia.

También destacó su satisfacción por la creciente cooperación y los intercambios entre ambas naciones, especialmente en áreas como la educación, el comercio y el turismo.

Coincidió con Thanh Man en la necesidad de profundizar la relación bilateral, especialmente en el contexto de los actuales desafíos geopolíticos. Manifestó la disposición de Nueva Zelanda a considerar la ampliación de la importación de productos vietnamitas para fortalecer aún más el comercio bilateral.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de continuar colaborando y apoyándose mutuamente en foros internacionales y regionales, especialmente en las Naciones Unidas y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), y en otros foros liderados por la ASEAN.

También subrayaron la importancia de trabajar juntos para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región, con especial atención al Mar del Este.

Thanh Man reiteró el compromiso de Vietnam para contribuir activamente a la promoción de las relaciones entre la ASEAN y Nueva Zelanda, especialmente en el marco de la creación de una Asociación Estratégica Integral ASEAN - Nueva Zelanda y la celebración de la Cumbre Especial conmemorativa del 50.º aniversario de los vínculos entre ambas partes en 2025./.