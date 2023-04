Presidente del Parlamento realiza visita de trabajo a Santa Fe

Buenos Aires (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, realizó una visita de trabajo a la provincia argentina de Santa Fe, donde recibió a los gobernadores de esta localidad, Córdoba y Entre Ríos.



El presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue, y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Angel Perotti, presencian la firma de la Carta de Intención de Cooperación entre la provincia de Binh Duong y Santa Fe. Foto: Doan Tan - VNA



En la reunión efectuada el 26 de abril (hora local) en el marco de su visita oficial a Argentina, Dinh Hue afirmó que Vietnam siempre considera importante y desea profundizar aún más la asociación integral con Argentina, en la que la relación entre localidades juega un papel importante.



La firma de acuerdos de cooperación entre la provincia vietnamita de Binh Duong y Santa Fe tiene un significado importante en el contexto de que los dos países celebran este año el 50 aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos, dijo, y esperó que las dos partes amplíen su colaboración en los campos de ventaja, como la agricultura, industria y electrónica.



Al respecto, el gobernador de Santa Fe, Angel Perotti, dijo que además de Binh Duong, la provincia quiere contar con más socios locales de Vietnam para continuar explotando y promoviendo la cooperación entre las dos partes, especialmente en economía, comercio e inversión.



Los gobernadores mostraron el deseo que tendrán otros oportunidades para visitar Vietnam y asistir a los eventos de promoción económica, comercial e inversionista, como Exposición Internacional de la Industria Alimentaria de Vietnam (FoodExpo). Se trata de una ocasión para que las empresas de las dos partes accedan, establezcan asociación y busquen información sobre el mercado de uno a otro.

Tras la conversación, Dinh Hue y dirigentes de las provincias argentinas organizaron una conferencia de prensa.



El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Angel Perotti, entrega el título de Invitado de Honor al presidente de la Asamblea Nacional, Vuong Dinh Hue. Foto: Doan Tan - VNA



El presidente parlamentario vietnamita dijo que su visita tiene como objetivo no solo promover los vínculos entre los dos órganos legislativos, sino también fortalecer la asociación integral Vietnam-Argentina, hacia una asociación estratégica en algunos campos específicos, como industria, agricultura y energía.



Vietnam espera promover aún más los nexos económicos y comerciales bilaterales, hacia la meta de elevar el comercio entre los dos países a 10 mil millones de dólares en 2025, el doble de la cifra actual.



Dijo que Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos tienen un papel muy importante en las relaciones de cooperación con Vietnam y las localidades.



En el marco de este viaje, agregó, Vietnam espera promover junto con Argentina y los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) el inicio de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio, el cual no solo contribuye a fortalecer no solo los vínculos entre Vietnam y los países miembros del Mercosur, sino también los lazos con el sudeste asiático, un mercado de 650 millones de población y más de 3.600 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto./.