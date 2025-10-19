Presidente del Parlamento húngaro asiste a exposición fotográfica sobre Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – En el marco de su visita oficial a Vietnam, el presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, Kover Laszlo, participó hoy en la inauguración de una exposición fotográfica con imágenes tomadas por Dezső, un médico naval húngaro, en Ciudad Ho Chi Minh a inicios del siglo XX.



Delegados de Vietnam y Hungría en la ceremonia inaugural de la exposición fotográfica. (Foto: VNA)



La muestra, que tiene lugar en el Museo de Ciudad Ho Chi Minh, presenta fotografías de edificios emblemáticos del centro de la ciudad que han perdurado desde principios del siglo pasado, como el Teatro Municipal (inaugurado en 1900) y el Ayuntamiento, actual sede del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh. También se incluyen imágenes de la calle Catinat (hoy Dong Khoi) y del jardín botánico de la ciudad, conocido actualmente como el Zoológico y Jardín Botánico de Saigón.



La colección ofrece una mirada vívida de la Saigón de hace más de cien años, destacando tanto sus paisajes urbanos y arquitectura clásica como la vida cotidiana de sus habitantes. Las 23 fotografías exhibidas son reproducciones digitales provenientes del Museo de Bellas Artes de Budapest y del Museo Ferenc Hopp de Arte Asiático.



Durante la ceremonia, el vicepresidente permanente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Pham Thanh Kien, señaló que esta exposición transmite el mensaje de que la cultura actúa como un puente de amistad, fomentando el entendimiento, el respeto mutuo y el fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos de Vietnam y Hungría.

Agregó que mostrar estas valiosas obras del Dr. Dezső Bozóky en Ciudad Ho Chi Minh no solo honra la memoria histórica y el patrimonio cultural compartido, sino que también abre un nuevo espacio para el intercambio de ideas e inspiración entre artistas, investigadores y amantes del arte de ambos países.



Por su parte, el cónsul general de Hungría en Ciudad Ho Chi Minh, Lehőcz Gábor, explicó que el Dr. Bozóky capturó estas imágenes en marzo de 1909, durante una escala de su barco en Saigón en su viaje de regreso a casa. Destacó que la exposición no es simplemente una colección fotográfica, sino también un viaje cultural que une a Vietnam y Hungría./.

