Presidente del Parlamento destaca elaboración de leyes como clave para desarrollo nacional

Hanoi (VNA)- El Consejo Nacional para la coordinación de la difusión y educación jurídica organizó hoy en Hanoi una ceremonia de conmemoración del Día de la Ley de Vietnam 2025.



Durante su discurso inaugural, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung destacó que, tras 13 años de implementación, el Día de la Ley de Vietnam (9 de noviembre) se ha convertido en un evento político-jurídico crucial que ha contribuido a elevar la conciencia y el cumplimiento de la ley en toda la sociedad.



En el contexto de la Resolución 66-NQ/TW del Buró Político sobre la reforma en la construcción y ejecución de leyes, señaló, la implementación del Día de la Ley adquiere un significado especial al resaltar la supremacía de la ley en el Estado de derecho y la construcción de una cultura jurídica.



En su intervención, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, afirmó que la construcción de leyes es “una clave” para responder la exigencia de desarrollo del país.



Durante la XV Legislatura, precisó, la AN aprobó 99 leyes y 41 resoluciones, y se espera que en el décimo periodo de sesiones se revisen y aprueben 53 proyectos de leyes y resoluciones, con el fin de resolver obstáculos y promover el desarrollo socioeconómico.

El titular legislativo instó a los ministerios y agencias a cumplir estrictamente la Resolución 66 del Buró Político y la Resolución 197 de la Asamblea Nacional, y a promulgar con prontitud los documentos que guíen la implementación de las leyes, evitando la situación de "leyes esperando decretos".



En el acto, se presentó el Portal Nacional de Leyes (phapluat.gov.vn), una plataforma digital al servicio de los ciudadanos y empresas, que utilice inteligencia artificial y se conecte con VNeID.



Se ha desarrollado un sitio web en inglés para ofrecer información legal adaptada a las necesidades de los inversores y la comunidad internacional. La plataforma presenta fuentes oficiales de la Agencia Vietnamita de Noticias, conectándose con las redes sociales para difundir información legal precisa al público./.