Presidente del Parlamento de Vietnam se reúne con votantes en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, sostuvo hoy un encuentro con votantes en varias comunas en Ciudad Ho Chi Minh, donde reiteró su compromiso con la renovación del trabajo legislativo y el desarrollo de una agricultura moderna y sostenible.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, (en el centro) y votantes de la comuna de Tan An Hoi. (Fuente: VNA)

La reunión fue organizada por el Frente de la Patria de Vietnam en las comunas de An Nhon Tay, Thai My, Nhuan Duc, Tan An Hoi y Cu Chi- junto con la División 9, y contó con la participación de los candidatos de la circunscripción número 12 de Ciudad Ho Chi Minh a la Asamblea Nacional y al Consejo Popular municipal para el mandato 2026–2031.

Durante el acto, los aspirantes presentaron sus trayectorias y programas de acción, centrados en la eliminación de obstáculos institucionales, la mejora de la calidad legislativa y el fortalecimiento de la disciplina en la aplicación de las leyes. Asimismo, se comprometieron a mantener una relación estrecha con los ciudadanos y a trasladar fielmente sus propuestas a las autoridades competentes en caso de resultar electos.

Entre las prioridades expuestas figuran la implementación eficaz de los mecanismos específicos para Ciudad Ho Chi Minh en ámbitos como planificación, inversión, gestión del suelo, infraestructura regional y transformación digital. También se destacó la necesidad de abordar problemas urgentes como inundaciones, congestión del tráfico, contaminación ambiental, vivienda social, salud y educación.

Los votantes valoraron positivamente los compromisos y plantearon inquietudes relacionadas con el bienestar social, las compensaciones por recuperación de tierras, el apoyo a la agricultura de alta tecnología, la revisión de planes urbanísticos paralizados y la aplicación de políticas fiscales más favorables para pequeños negocios.

En su intervención, Tran Thanh Man agradeció las opiniones “francas y responsables” de los electores y subrayó que la Asamblea Nacional ha impulsado en la actual legislatura una reforma del proceso legislativo para superar trabas institucionales y reforzar la descentralización, bajo el principio de que las autoridades locales asuman mayor autonomía y responsabilidad.

El titular del Legislativo afirmó que el Parlamento continuará perfeccionando el marco jurídico para Ciudad Ho Chi Minh, ampliando su margen de acción en materia financiera, de inversión y planificación, y revisando los proyectos que permanezcan sin ejecución para garantizar los derechos legítimos de la población.

En relación con la política tributaria, sostuvo que los impuestos deben fomentar el desarrollo y no convertirse en una carga para la ciudadanía, y adelantó que las propuestas serán trasladadas a las autoridades competentes para su evaluación.

Por la tarde, en un encuentro temático con agricultores de 11 comunas de la metrópolis, el presidente de la Asamblea Nacional destacó el papel estratégico del sector agrícola como pilar de la economía nacional durante las últimas cuatro décadas.

Abogó por un cambio de enfoque en las políticas públicas, pasando del apoyo a los insumos a la organización del mercado y la generación de mayor valor agregado, con el objetivo de garantizar estabilidad en los precios y en la comercialización de los productos.

Asimismo, instó a promover la agricultura de alta tecnología, la digitalización, la trazabilidad y el desarrollo de cadenas de valor, así como a fortalecer la cooperación entre el Estado, científicos, empresas y agricultores.

Concluyó señalando que los representantes electos deberán mantener un contacto permanente con los votantes y supervisar la atención efectiva de sus demandas, y expresó su confianza en que la zona de Hoc Mon-Cu Chi avanzará hacia un modelo agrícola moderno, eficiente y sostenible./.



