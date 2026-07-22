Presidente del Parlamento de Vietnam recibe a dirigente del Partido Liberal Democrático de Japón

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, (derecha) recibe al secretario general ejecutivo interino del Partido Liberal Democrático de Japón (PLD), Hagiuda Koichi. Foto: Doan Tan - VNA

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió hoy al secretario general ejecutivo interino del Partido Liberal Democrático de Japón (PLD), Hagiuda Koichi, quien realiza una visita oficial a Vietnam del 20 al 23 de julio al frente de una delegación de esa formación política.

Durante el encuentro, el titular del Parlamento vietnamita felicitó al PLD por su victoria en las recientes elecciones a la Cámara de Representantes de Japón y transmitió sus saludos a la primera ministra Takaichi Sanae, así como a los presidentes de ambas cámaras de la Dieta Nacional.

Panorama del encuentro. Foto: Doan Tan - VNA

Asimismo, reafirmó que Vietnam considera a Japón un socio estratégico prioritario y a largo plazo, y expresó su voluntad de seguir profundizando la Asociación Estratégica Integral mediante la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países durante la visita de la jefa del Gobierno japonés a Vietnam en mayo de 2026.

Tran Thanh Man destacó que, a casi tres años de la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral, la cooperación entre ambos países continúa consolidándose con resultados concretos en ámbitos como la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), la inversión, el comercio y el turismo.

En ese contexto, agradeció el respaldo de Japón al desarrollo socioeconómico de Vietnam, especialmente mediante proyectos de infraestructura de gran envergadura financiados con recursos de AOD, considerados un símbolo de la amistad entre ambos países.

Con el objetivo de fortalecer aún más los vínculos bilaterales en un contexto internacional cada vez más complejo, el presidente de la Asamblea Nacional propuso intensificar los intercambios entre los parlamentos de ambos países, ampliar los contactos entre legisladores -especialmente jóvenes y mujeres parlamentarias- e impulsar proyectos emblemáticos en transformación digital, transición verde, inteligencia artificial, semiconductores e infraestructura.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y delegados. Foto: Doan Tan - VNA

También solicitó el respaldo del PLD para la organización de festivales Vietnam-Japón y de foros de cooperación entre gobiernos locales previstos para 2026.

Por su parte, Hagiuda Koichi felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y reafirmó que el PLD y el Parlamento japonés conceden alta prioridad a las relaciones con Vietnam, respaldando el fortalecimiento de una cooperación amplia, sustancial y de mutuo beneficio.

El dirigente japonés destacó asimismo el papel de los parlamentos en el impulso de las relaciones bilaterales y propuso reforzar los intercambios entre los grupos parlamentarios de amistad, además de establecer un nuevo mecanismo de intercambio de información entre los partidos gobernantes.

También reiteró el apoyo de Japón a una nueva generación de programas de AOD y al fortalecimiento de la cooperación en áreas como la seguridad económica, la transición verde y la inteligencia artificial.

Expresó el compromiso de su país de seguir creando condiciones favorables para los cerca de 700 mil ciudadanos vietnamitas que residen, estudian y trabajan en Japón./.