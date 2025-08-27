Presidente del Parlamento de Nueva Zelanda llega a Hanoi para una visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- El presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda (Parlamento), Gerry Brownlee, llegó esta mañana a Hanoi para comenzar su visita oficial a Vietnam del 27 al 31 de agosto, por invitación del titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

El residente del Parlamento de Nueva Zelanda, Gerry Brownlee, llega a Hanoi para una visita oficial a Vietnam. Foto: Minh Duc - VNA

En el aeropuerto internacional de Noi Bai en Hanoi, la delegación fue recibida por el viceministro de Relaciones Exteriores, Le Anh Tuan; la embajadora Caroline Rachel Beresford y funcionarios de la Embajada de Nueva Zelanda en Vietnam.

La visita oficial a Vietnam de Gerry Brownlee, tiene lugar en el marco de la conmemoración del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Los nexos entre Vietnam y Nueva Zelanda se establecieron el 19 de junio de 1975, poco después de la reunificación del país indochino. Durante casi medio siglo, ambas naciones han cultivado de manera persistente su relación bilateral, promoviendo una cooperación cada vez más profunda y amplia, con logros significativos.

A partir de la “Declaración de cooperación” en 2005, los vínculos bilaterales se elevaron sucesivamente a Asociación Integral en 2009, a Asociación Estratégica en 2020 y, en febrero de 2025, alcanzaron el nivel más alto en la política exterior de Vietnam: la Asociación Estratégica Integral. Este hito refleja la confianza estratégica mutua y la determinación política de ambos países en una nueva era de cooperación./.