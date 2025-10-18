Presidente del Parlamento de Hungría inicia su visita oficial a Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, Kover Laszlo, llegó esta mañana a Ciudad Ho Chi Minh para iniciar su visita oficial a Vietnam del 18 al 22 de octubre de 2025, a invitación de su homólogo anfitrión, Tran Thanh Man.

El presidente de la Asamblea Nacional de Hungría, Kover Laszlo. Fuente: VNA

La delegación fue recibida en el Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat por el vicepresidente del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, Tran Van Tuan, junto con diputados de la Asamblea Nacional y autoridades del Departamento de Relaciones Exteriores de la urbe. También estuvieron presentes el embajador de Hungría en Vietnam, Baloghdi Tibor, y el cónsul general húngaro en Ciudad Ho Chi Minh, Lehocz Gabor.

Este viaje se enmarca en el contexto de la celebración del 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (3 de febrero de 1950-2025) y sigue a la visita oficial de mayo de 2025 del presidente de Hungría, Sulyok Tamas, y su esposa.

Kover Laszlo, nacido en 1959 en Hungría, es una figura clave en la política de su país. Ha ocupado importantes cargos, como vicepresidente del Partido FIDESZ y titular de la Asamblea Nacional desde 2010.

La visita de Kover Laszlo no solo refuerza las relaciones bilaterales, sino que también refleja el compromiso de los líderes de ambos países por profundizar y fortalecer su asociación integral.

Según el embajador de Vietnam en Hungría, Bui Le Thai, el intercambio constante de delegaciones de alto nivel es un claro indicador de la importancia especial que Budapest otorga a Hanoi y reafirma la alta confianza política entre los líderes de ambos países./.