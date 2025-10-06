Presidente del Parlamento de Cuba visita el Museo de Historia Militar de Vietnam

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, junto con una delegación de alto nivel, visitó hoy aquí el Museo de Historia Militar de Vietnam, como parte de su visita oficial al país.



El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, se tomó una foto con jóvenes y visitantes del Museo de Historia Militar de Vietnam. (Fuente: VNA)



En el sitio, el máximo legislador cubano y su comitiva depositaron una ofrenda floral en el conjunto escultórico en homenaje a los expertos militares cubanos que apoyaron a Vietnam durante las pasadas luchas por la independencia.



Posteriormente, recibieron una explicación sobre temas de exhibición que destacan las etapas clave de la historia del país: desde la formación temprana del Estado y la defensa nacional, las luchas contra las invasiones extranjeras, hasta la construcción y salvaguarda de la nación en la era moderna.



El Museo de Historia Militar de Vietnam, establecido en 1956 en la calle Dien Bien Phu, es uno de los seis museos de nivel nacional y actúa como la institución principal dentro del sistema de museos del Ejército.

En 2019, se construyó una nueva instalación en el entonces distrito de Nam Tu Liem, Hanoi, con un diseño moderno y tecnologías avanzadas de exhibición. El museo abarca 23.198 metros cuadrados y alberga decenas de miles de artefactos. Frente al edificio principal se alza la Torre de la Victoria, de 45 metros de altura, adornada con una estrella de cinco puntas superpuesta en capas, símbolo de la independencia nacional alcanzada en 1945.



El museo ha sido reconocido como un importante hito cultural, ofreciendo exposiciones interactivas que permiten a los visitantes comprender mejor la lucha del pueblo vietnamita por la independencia, al tiempo que contribuye a la preservación del patrimonio militar nacional.



A pesar de la distancia geográfica, Vietnam y Cuba han cultivado un vínculo especial de solidaridad, amistad y cooperación integral, forjado por líderes como el héroe nacional cubano José Martí, el Presidente Ho Chi Minh y el líder Fidel Castro, y fortalecido a lo largo de generaciones.



Durante más de 65 años, esta relación ha resistido la prueba del tiempo, convirtiéndose en un modelo excepcional de amistad leal y transparente en las relaciones internacionales.



La visita en curso del máximo legislador cubano reviste gran importancia en diversos aspectos. No solo forma parte de los intercambios de alto nivel anuales entre ambos parlamentos, sino que también constituye un acontecimiento político y diplomático relevante, que contribuye a consolidar y desarrollar aún más la solidaridad especial y la amistad tradicional entre Vietnam y Cuba.



Un punto destacado de la visita es la copresidencia de la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam–Cuba, un mecanismo relativamente nuevo que ha demostrado rápidamente su eficacia.



Esta iniciativa refleja la visión estratégica de los dos órganos legislativos al establecer un canal regular y estructurado para el intercambio directo, en contribución a profundizar las relaciones bilaterales./.