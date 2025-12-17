Presidente del Parlamento asiste al ensayo general de los Premios Dien Hong

Hanoi, 17 dic (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, asistió hoy al ensayo general de la IV ceremonia de entrega de los Premios nacionales de periodismo sobre la Asamblea Nacional y los Consejos Populares (Premios Dien Hong).



El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, inspecciona el área de exhibición fotográfica sobre las actividades de la Asamblea Nacional. Foto: Doan Tan – VNA



El titular del Legislativo revisó los preparativos y las condiciones de organización de la ceremonia, así como de la exposición fotográfica titulada “La prensa y la Asamblea Nacional, los Consejos Populares y la huella de Dien Hong”.



Thanh Man elogió los esfuerzos del comité organizador y de las entidades involucradas por su estrecha coordinación en la preparación del evento, y felicitó al jurado por su trabajo riguroso e imparcial en la selección de las obras galardonadas.



Subrayó que, aunque creados recientemente, los Premios Dien Hong se han convertido en unos galardones periodísticos reconocidos y prestigiosos, que suscitan el interés de los dirigentes del Partido y del Estado, así como de los electores. La ceremonia de este año tiene un significado especial, en el contexto de los preparativos de varios grandes acontecimientos políticos nacionales y en vísperas del 80.º aniversario de las primeras elecciones generales de la Asamblea Nacional de Vietnam.



Para garantizar el éxito de la ceremonia, pidió al comité organizador revisar cuidadosamente todos los aspectos y coordinarse con Hanoi para asegurar la seguridad y el orden.



Tras más de diez meses desde su lanzamiento, el comité organizador recibió 3.508 obras procedentes de 125 órganos de prensa. El jurado propuso premiar 64 obras destacadas, evaluadas como de alta calidad profesional, que reflejan de manera integral las actividades de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares en todos los niveles, así como el profesionalismo y la innovación del periodismo parlamentario en la era digital.



La IV ceremonia de entrega de los Premios Dien Hong se celebrará en la noche del 18 de diciembre./.