Presidente del Legislativo destaca el papel de la prensa en el desarrollo nacional

Los galardones no solo distinguen obras periodísticas de excelencia, sino que también reconocen la firmeza política, la ética profesional, la responsabilidad social y el espíritu comprometido de los periodistas, enfatizó.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y el jefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas, Trinh Van Quyet, entregan los premios A a autores y grupos de autores en los XX Premios Nacionales de Periodismo 2025. Foto: VNA





En nombre de los dirigentes del Partido y del Estado, Thanh Man expresó su reconocimiento y felicitó a los profesionales de la prensa de todo el país, especialmente a los autores y colectivos galardonados en esta edición.



Según el presidente de la Asamblea Nacional, Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, caracterizada por grandes oportunidades, pero también por numerosos desafíos. En este contexto, la prensa debe continuar renovándose y fortaleciendo su papel de vanguardia, manteniéndose fiel a sus ideales, a la Patria y al pueblo, y situando siempre los intereses nacionales por encima de todo.



Al citar las orientaciones del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, en su artículo “La Prensa Revolucionaria de Vietnam en la era digital”, subrayó que los medios de comunicación deben ser el lugar al que acudan los ciudadanos para comprender la verdad, conocer las causas de los acontecimientos, identificar responsabilidades y encontrar soluciones fundamentadas.



El dirigente instó a la prensa a intensificar la divulgación de las directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado, promover el espíritu de innovación y creatividad, y mantenerse a la vanguardia en la defensa de la base ideológica del Partido y la lucha contra los argumentos distorsionados, contribuyendo así a reforzar la confianza de la población.



Señaló que cada periodista debe poseer una firmeza política, ética profesional intachable, alta capacidad profesional y dominio de las nuevas tecnologías. También debe fortalecer su capacidad de análisis y crítica de políticas públicas para orientar la opinión pública y transformar las directrices del Partido y las leyes del Estado en conciencia, confianza y acción dentro de la sociedad.



Recordó las enseñanzas del Presidente Ho Chi Minh, quien exhortaba a los periodistas a preguntarse siempre para quién escriben, con qué propósito y cómo hacerlo de manera clara, sencilla y accesible.



El presidente de la Asamblea Nacional reafirmó la confianza del Partido, el Estado y el pueblo en que la Prensa Revolucionaria de Vietnam continuará desarrollándose de forma profesional, humanista y moderna, utilizando su pluma aguda para servir a la Patria y al pueblo./.