Presidente del Consejo Europeo concluye su visita oficial a Vietnam

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, partió de Hanoi en la noche del 29 de enero, concluyendo así su visita oficial de dos días a Vietnam, realizada por invitación del presidente de la República, Luong Cuong.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa. Foto: Lam Khanh – VNA

Durante su estancia, el dirigente europeo rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo y depositó ofrendas florales en el Monumento a los Héroes y Mártires, situado en la calle Bac Son, en esta capital.

Fue recibido por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el primer ministro Pham Minh Chinh y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

El presidente Luong Cuong presidió la ceremonia oficial de bienvenida y mantuvo conversaciones con Costa. Luego, los dos líderes se reunieron con la prensa y participaron en un banquete oficial.

Con ocasión de la visita, Vietnam y la Unión Europea (UE) emitieron una Declaración Conjunta sobre la elevación de sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral. El documento destaca que este nuevo marco de cooperación permitirá llevar los vínculos bilaterales a un nivel superior en los planos bilateral, regional y multilateral, generando beneficios concretos y contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad en ambas regiones y a nivel global.

En las reuniones y conversaciones, los dirigentes vietnamitas señalaron que la visita tuvo lugar en un momento de especial relevancia, tras la exitosa celebración del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, y que marca un nuevo hito en las relaciones Vietnam–UE, luego de 35 años del establecimiento de nexos diplomáticos.

Ambas partes coincidieron en que las relaciones entre Vietnam y la UE se han desarrollado de manera positiva en numerosos ámbitos, incluidos la política y la diplomacia, el comercio, la inversión, la defensa, la seguridad, la respuesta al cambio climático y la agricultura, al tiempo que subrayaron que aún existen amplios márgenes y potenciales de cooperación por aprovechar.

Asimismo, intercambiaron opiniones de forma detallada sobre las orientaciones y medidas para implementar eficazmente la Asociación Estratégica Integral, así como sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común.

En el marco de su visita, António Costa visitó el Templo de la Literatura–Quoc Tu Giam, símbolo de la tradición vietnamita de respeto al conocimiento y primera universidad del país, así como el tramo subterráneo del proyecto de la línea 3 del metro de Hanoi./.