Presidente de Vietnam visita y felicita a efectivos de la Región Militar 2 y la División 316 por el Tet

Hanoi (VNA)- Con motivo del Tet (Año Nuevo Lunar), el presidente de Vietnam, Luong Cuong, junto con una delegación de trabajo, visitó y felicitó hoy a los oficiales y soldados de la Región Militar 2 y la División 316, transmitiéndoles sus mejores deseos para el nuevo año.

El presidente Luong Cuong visita a los oficiales y soldados de la Región Militar 2 y la División 316 (Fuente: VNA)

Luong Cuong expresó su alegría al ver que el Comando de la Región Militar 2 ha implementado de manera efectiva las directrices del Secretariado, del Primer Ministro y del Ministro de Defensa sobre los preparativos para el Tet.



Subrayó que la situación mundial y regional está siendo cada vez más compleja, lo que plantea enormes desafíos para la seguridad nacional, la defensa y la protección de la Patria. En este contexto, enfatizó la importancia de la Región Militar 2, que es un área estratégica con una extensa frontera con China y Laos.



Los oficiales y soldados de la Región Militar 2 deben entender profundamente y aplicar de manera estricta las resoluciones, directrices y políticas del Partido y el Estado, enfatizó, e instó a que estén al tanto de las tareas y situaciones actuales, y preparados con los recursos necesarios para no verse sorprendidos ni quedar en una posición reactiva.



El Presidente exhortó a las fuerzas armadas de la Región Militar 2 a cumplir con sus tareas bajo el principio de "la persona primero, las armas después", y a seguir construyendo un ejército más ágil, fuerte y moderno.



Con anterioridad, Luong Cuong visitó y felicitó a los oficiales y soldados de la División 316, una de las unidades heroicas del Ejército Popular de Vietnam. Elogió el cumplimiento de manera excelente de todas las misiones asignadas.

En medio de los desarrollos complicados, sin precedentes e impredecibles, pidió a la unidad continuar implementando los resoluciones y directrices del Partido y mejorar la calidad del entrenamiento, garantizando la preparación para el combate en la nueva situación.



Resaltó la necesidad de fortalecer de manera continua la construcción de un Partido transparente y fuerte dentro de la unidad, garantizando que su liderazgo sea eficaz para cumplir con excelencia todas las tareas asignadas.



También es importante seguir impulsando el trabajo de educación política e ideológica, así como la enseñanza de las tradiciones históricas, para fomentar el espíritu de determinación y la ambición de contribuir al bienestar del país, apuntó.



Aprovechando la ocasión, el Presidente también entregó regalos de Tet a los oficiales y soldados de las fuerzas armadas de la Región Militar 2 y la División 316; e instó a las unidades a cuidar el bienestar material y espiritual del personal, organizando un Tet alegre, saludable y seguro.



Subrayó además la importancia de las actividades de movilización popular y la construcción de relaciones solidarias con la gente, y destacó la necesidad de estar preparados para participar en la prevención de desastres naturales, el rescate y la ayuda humanitaria cuando sea necesario.



En esta ocasión, el Grupo Viettel donó 50 casas de solidaridad y 200 paquetes de regalos de Tet, mientras que el Banco Militar (BM) también otorgó 50 casas de solidaridad y regalos a los oficiales y soldados de la Región Militar 2./.