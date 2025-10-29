Presidente de Vietnam viaja a Corea del Sur para la Cumbre de APEC

Hanoi (VNA) - El presidente de Vietnam, Luong Cuong, partió esta mañana de Hanoi rumbo a la ciudad de Gyeongju, donde asistirá a la Semana de Líderes de las Economías del APEC y realizará actividades bilaterales en Corea del Sur, por invitación de su homólogo anfitrión, Lee Jae Myung, del 29 de octubre al 1 de noviembre.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong. Foto: Lam Khanh – VNA



La delegación oficial que acompaña al jefe de Estado incluye al viceprimer ministro Bui Thanh Son, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Le Khanh Hai, y el ministro de Industria y Comercio, Nguyen Hong Dien.



Vietnam se incorporó oficialmente al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el 15 de noviembre de 1998, durante la 10.ª Reunión Ministerial de Asuntos Exteriores y Economía del APEC, celebrada en Kuala Lumpur (Malasia). Este acontecimiento marcó un hito importante en el proceso de implementación de la política exterior de apertura, diversificación, multilateralización e integración económica internacional del país indochino.



A lo largo de 27 años de su participación en el APEC, Vietnam ha dejado huellas significativas en la cooperación dentro del foro y siempre ha sido reconocido como un miembro activo, responsable y con aportes efectivos en la materialización de los objetivos y la visión de cooperación, así como en el fortalecimiento del papel de este mecanismo.



La participación del presidente Luong Cuong en esta Semana de Líderes de las Economías de APEC reafirma el firme compromiso de Vietnam con el proceso de cooperación e integración económica en la región Asia-Pacífico, al tiempo que demuestra su papel cada vez más proactivo y responsable en la configuración de la arquitectura de cooperación regional, con la mirada puesta en la organización de APEC 2027./.