Presidente de Vietnam se reúne con comunidad de connacionales en EE.UU.

Nueva York (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, visitó el 24 de septiembre (hora local) la sede de la misión permanente de Vietnam ante la ONU y mantuvo un encuentro con funcionarios de las representaciones diplomáticas y representantes de la comunidad vietnamita en el país norteamericano, con motivo de su participación en el Debate General de Alto Nivel del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de sus actividades bilaterales en Estados Unidos.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, habla en la reunión. Foto: Lam Khanh – VNA

El presidente Luong Cuong y su esposa con funcionarios de agencias representativas vietnamitas en Estados Unidos. Foto: Lam Khanh – VNA



En la reunión, el Jefe de Estado expresó su satisfacción por la cálida acogida y agradeció la preparación y el apoyo coordinado de la Misión y de los órganos representativos en Estados Unidos para el éxito de la visita. Recordó que este es su primer viaje oficial a la ONU y a EE.UU. en su nuevo cargo, coincidiendo con el 80º aniversario de la ONU y el 30º aniversario de la normalización de relaciones entre Vietnam y Estados Unidos.



Destacó que Washington es un socio estratégico para Vietnam y los lazos bilaterales se profundizan y diversifican cada vez más, particularmente tras la elevación de la relación a Asociación Estratégica Integral, mientras que la cooperación entre Vietnam y la ONU ha alcanzado resultados tangibles.



El Presidente afirmó que el prestigio y la posición internacional de Vietnam se han reforzado, como lo demuestra la elección del país a diversos cargos de responsabilidad en la ONU, logros que, según señaló, se deben en gran medida a la contribución de los diplomáticos y de la comunidad vietnamita en EE.UU.

Al referirse a la situación nacional, subrayó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con mayores oportunidades y también mayores exigencias. Enfatizó que la comunidad en el exterior constituye una parte inseparable de la gran unidad nacional y una fuerza vital para el desarrollo del país.



Luong Cuong valoró los esfuerzos de los vietnamitas en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, por integrarse en la sociedad de acogida, mantener la identidad cultural y orientarse hacia la patria. Señaló que, sin importar dónde se encuentren, los vietnamitas comparten el mismo orgullo y misión de contribuir a la construcción de un país próspero y fuerte.



El Presidente expresó su confianza en que la comunidad vietnamita en EE.UU. siga aportando capital, conocimientos, experiencia y dedicación, tanto directa como indirectamente, a través de la preservación del idioma y la cultura, y desempeñe un papel de puente en la promoción de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Asimismo, elogió los esfuerzos de los funcionarios de las representaciones vietnamitas por cumplir con eficacia las tareas diplomáticas y apoyar a la comunidad. Les instó a seguir reforzando la diplomacia, la investigación y el asesoramiento a favor de políticas adecuadas del Partido y del Estado; a continuar atendiendo los pensamientos y aspiraciones de los compatriotas en el exterior y a facilitar las condiciones para que la comunidad vietnamita en EE.UU. siga creciendo y se integre con éxito en el país anfitrión./.