Presidente de Vietnam rinde homenaje a exdirigentes del Partido y el Estado por el Tet

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, visitó hoy a los familiares de dirigentes del Partido y el Estado fallecidos para rendirles homenaje con motivo de la llegada del Año Nuevo Lunar (Tet) y el 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero de 1930).



El presidente Luong Cuong rinde homenaje al expresidente Tran Duc Luong. Foto: Lam Khanh - VNA



Al ofrecer inciensos en memoria del exsecretario general del Partido Le Kha Phieu, el mandatario expresó su gratitud por las inmensas contribuciones del fallecido líder al Partido, al Estado, al Ejército y al pueblo. A lo largo de su vida revolucionaria, el extinto dirigente cumplió con excelencia sus responsabilidades, mantuvo la integridad de un soldado comunista, dio ejemplo del espíritu pionero y preservó la unidad y cohesión dentro del Partido, anteponiendo siempre los intereses de la nación y del pueblo por encima de todo.



El presidente Luong Cuong visita a Ngo Thi Man, esposa del difunto secretario general Nguyen Phu Trong. Foto: VNA

Conmovido al rendir tributo al exsecretario general Nguyen Phu Trong, el jefe de Estado manifestó su profundo agradecimiento por los grandes aportes del difunto dirigente a la causa revolucionaria y a la labor de construcción y desarrollo del país. Phu Trong fue un ejemplo brillante en el estudio y seguimiento de la ideología, la moral y el estilo de Ho Chi Minh; un miembro del Partido fiel y firme que dedicó toda su vida al Partido y a la nación.

Luong Cuong también ofreció inciensos en honor al expresidente Tran Duc Luong, quien realizó contribuciones significativas en la construcción y el desarrollo de la economía de mercado con orientación socialista, así como la implementación una política exterior de apertura, diversificación y multilateralismo, con una integración regional e internacional proactiva que elevó el papel, la posición y el prestigio de Vietnam.



Al rendir homenaje al expresidente Tran Dai Quang, Luong Cuong expresó su gratitud hacia un líder clave que siempre hizo gala de un alto sentido de la responsabilidad, contribuyendo al impulso del proceso de Doi Moi (Renovación), la expansión de las relaciones exteriores, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad, y el mantenimiento de la estabilidad sociopolítica.



En una atmósfera cálida y afectuosa, el presidente se interesó por la vida de los familiares de los antiguos líderes, deseándoles salud y felicidad, y animándoles a continuar con la tradición revolucionaria para seguir aportando a la Patria y al pueblo./.