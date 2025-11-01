Presidente de Vietnam propone cinco direcciones de cooperación para APEC

Gyeongju, Corea del Sur (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, al frente de una delegación de alto nivel, asistió hoy la segunda sesión de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en su trigésima segunda edición.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y líderes de otras economías del APEC (Foto: VNA)

En su intervención, Luong Cuong destacó que el mundo está experimentando una transformación acelerada debido a los avances tecnológicos y a cambios profundos en las áreas cultural, social y ambiental, lo que exige que las economías de APEC se adapten proactivamente, fortalezcan la cooperación para aprovechar las oportunidades y superar los desafíos.



Con el fin de adaptarse al rápido desarrollo de la inteligencia artificial y establecer un modelo de crecimiento inclusivo, sostenible y más humano, el Presidente propuso cinco grandes direcciones de cooperación para APEC.



En consecuencia, los miembros de APEC deben formar una visión estratégica común sobre el desarrollo de un ecosistema de innovación, y asumir un rol líder en la gobernanza de la economía digital e inteligencia artificial, especialmente en la creación de estándares y normas necesarios para garantizar un equilibrio entre los incentivos al desarrollo empresarial y los derechos legítimos de la ciudadanía, el progreso social y las oportunidades de igualdad entre las economías.



Además, APEC debe centrarse en la construcción de infraestructuras sostenibles y de un ecosistema digital seguro y confiable para el desarrollo de la economía digital en la región.



Luong Cuong también subrayó la necesidad de confianza mutua - la confianza en la cooperación para construir un futuro dinámico, moderno, seguro, próspero y feliz para toda la población de la región Asia-Pacífico.



Compartiendo el enfoque de Vietnam, el Presidente destacó que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital son la base para una nueva etapa de desarrollo vinculada a un crecimiento rápido y sostenible; además, afirmó que "la innovación es una causa de toda la sociedad, que requiere la participación de todos los niveles, sectores, la comunidad empresarial de todas las formas económicas y de la población en su conjunto."

Con el lema “Preparándonos para un Asia-Pacífico listo para el futuro”, la Cumbre reafirmó la determinación de las economías de APEC para construir una región resiliente, capaz de enfrentar desafíos, lograr un crecimiento económico sostenible y beneficiar a todas las personas.



Los líderes de APEC se comprometieron a seguir promoviendo la integración económica regional; fortalecer la conectividad en tres áreas clave: infraestructura, instituciones y la interacción entre los pueblos; apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas; impulsar los esfuerzos de facilitación del comercio, las medidas para aumentar la transparencia y el comercio sin papel, y respaldar las iniciativas para garantizar la autosuficiencia de las cadenas de suministro tanto a nivel regional como global.



Alentaron a las economías a compartir voluntariamente información sobre políticas digitales y tecnologías de la información pertinentes para acelerar la cooperación económica regional; construir un ecosistema de inteligencia artificial seguro, confiable y accesible; y desarrollar infraestructuras inteligentes que ahorren energía y sean respetuosas con el medio ambiente.



La Cumbre reiteró su compromiso de implementar la Hoja de Ruta APEC sobre Economía Digital e Internet; fortalecer la capacidad de participación de los miembros en el proceso de transformación digital a través de la cooperación, formación y desarrollo de capacidades; y promover la cooperación para reducir la brecha digital, asegurando que todas las personas puedan acceder a los beneficios de la transformación digital.



En particular, en el contexto de los cambios demográficos que enfrenta la región, los líderes hicieron un llamado a adoptar un enfoque colectivo, integral e intergeneracional para el empleo, la educación, la salud y las finanzas públicas, con el fin de superar desafíos, aprovechar oportunidades y fomentar el desarrollo y crecimiento en la región Asia-Pacífico.



Al término de la Cumbre, los líderes de APEC aprobaron la Declaración de Gyeongju, reafirmando su firme compromiso de promover nuevos motores de crecimiento, aprovechando el potencial y las fortalezas del Foro, con el objetivo de construir una comunidad Asia-Pacífico abierta, dinámica, resiliente y pacífica, para el bienestar de toda la población y las futuras generaciones.



También aprobaron la Iniciativa de Inteligencia Artificial APEC y el Marco de Cooperación APEC sobre el Cambio Demográfico, con el fin de impulsar la cooperación frente a las nuevas tendencias de desarrollo de la región y del mundo./.