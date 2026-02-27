Presidente de Vietnam exige reforzar el asesoramiento a los dirigentes del país

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, habla en la cita. Foto: Lam Khanh – VNA

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, presidió hoy una reunión ordinaria con la Oficina Presidencial para evaluar las tareas realizadas recientemente y definir las orientaciones del próximo período.

El mandatario elogió el alto sentido de responsabilidad y la proactividad de los dirigentes, funcionarios y trabajadores de la Oficina, quienes asumieron un amplio volumen de trabajo antes, durante y después del Año Nuevo Lunar (Tet), garantizando un funcionamiento fluido, eficiente y seguro.

Al advertir que las tareas venideras serán exigentes en un contexto regional e internacional impredecible, y que este trimestre marca el inicio de la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y sus programas de acción, el Presidente instó a elevar la calidad del asesoramiento estratégico.

También pidió seguir de cerca los programas de trabajo del Comité Central y del Buró Político, preparar con esmero los contenidos de reuniones clave y cumplir eficazmente las responsabilidades asignadas.

El jefe de Estado subrayó que el asesoramiento y apoyo a las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares para el mandato 2026-2031 deben garantizarse con rigor y conforme a la ley.

Asimismo, exhortó a reforzar la asesoría en actividades exteriores de alto nivel y a asegurar que el trabajo relacionado con las amnistías especiales se lleve a cabo con prudencia, objetividad y estricto apego a la normativa vigente.

También instó a la Oficina a monitorear de cerca la situación y proponer de manera proactiva ajustes al plan de trabajo para 2026 del Presidente y el Vicepresidente del Estado, además de fortalecer la disciplina y la coordinación interinstitucional.



Luong Cuong expresó su confianza en que la Oficina continuará cumpliendo con éxito sus misiones, contribuyendo de forma efectiva a la labor de los dirigentes del Estado./.