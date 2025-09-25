Presidente de Vietnam dialoga con su homólogo iraquí en Nueva York

Nueva York (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostuvo un encuentro con su homólogo de Irak, Abdul Latif Rashid, en el marco del Debate General de Alto Nivel del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de sus actividades bilaterales en Estados Unidos, el 24 de septiembre (hora local), en Nueva York.



En un ambiente de amistad y sinceridad, ambos mandatarios valoraron el desarrollo de la relación de amistad entre Vietnam e Irak. Luong Cuong reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la consolidación de la cooperación multifacética con Irak, en particular en los ámbitos de economía, comercio, cultura, turismo e intercambio entre pueblos.



El Presidente vietnamita propuso intensificar el intercambio de delegaciones, especialmente de empresarios, para explorar oportunidades en sectores potenciales y ampliar el acceso al mercado Halal.



Asimismo, expresó el deseo de que Irak facilite la participación de empresas vietnamitas en proyectos de inversión que respondan a las necesidades de reconstrucción nacional.



Por su parte, Abdul Latif Rashid manifestó su admiración por los logros alcanzados por Vietnam en su proceso de desarrollo y destacó que Irak considera a Vietnam un socio importante.



Expresó su interés en impulsar la cooperación en economía, comercio, inversión, gestión de recursos hídricos, agricultura e infraestructura para la reconstrucción iraquí.



Ambos líderes coincidieron en la necesidad de potenciar los mecanismos bilaterales existentes, explorar la creación de nuevos marcos de cooperación y promover la firma de acuerdos en sectores de interés común. También acordaron reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales.



Con este motivo, Luong Cuong transmitió una invitación a Abdul Latif Rashid para realizar una visita oficial a Vietnam y participar en la ceremonia de firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, que se celebrará en Hanoi los días 25 y 26 de octubre de 2025./.