Presidente de Vietnam destaca unidad nacional como clave del desarrollo

Hanoi, (VNA) - La solidaridad es una tradición cultural e histórica forjada durante miles de años, y que siempre ha sido la fuente de fortaleza en la historia de construcción y defensa nacional, especialmente en la era de Ho Chi Minh, afirmó hoy el presidente de Vietnam, Luong Cuong.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong. (Foto: VNA)



Al participar en el Festival de la Gran Unidad Nacional, celebrado en la aldea de Bao An, en la comuna de Go Noi, ciudad central de Da Nang, el jefe de Estado recalcó que este valor sagrado y tradición preciosa ha creado una característica cultural muy distintiva del pueblo vietnamita.



Compartió las dificultades que enfrentan la comuna de Go Noi, la ciudad de Da Nang y muchas otras localidades del país debido a los desastres naturales y las inundaciones inusuales, que han afectado gravemente la vida y los medios de subsistencia de la población.



En nombre del Partido y del Estado, el mandatario expresó sus más profundas condolencias por las pérdidas humanas y materiales. Manifestó en la ocasión su agradecimiento a las fuerzas de primera línea, el ejército, la policía y los funcionarios locales que han trabajado incansablemente para proteger a la población.

Subrayó que, gracias al poder de este espíritu de unidad y autosuficiencia, todo el pueblo y el ejército, bajo el liderazgo del Partido, superó innumerables desafíos, derrotó a todos los invasores, reunificó el país y logró resultados históricos en 40 años de Renovación (Doi Moi), lo que permitió a Vietnam alcanzar la posición y el prestigio internacional que tiene hoy.



Mirando hacia el futuro, el presidente Luong Cuong enfatizó que, en la nueva etapa de desarrollo, el poder de la gran unidad nacional es más crucial que nunca para construir un país próspero, fuerte y feliz.



Instó a las autoridades de Da Nang y de la comuna de Go Noi a renovar sus métodos de trabajo, promover el papel principal del pueblo, fortalecer la democracia local y escuchar las opiniones de los ciudadanos, colocándolos en el centro del desarrollo.



También pidió mejorar continuamente la vida material y espiritual de la población, impulsar el desarrollo socioeconómico y garantizar la defensa nacional y la seguridad social.



Hizo hincapié en la necesidad de realizar bien el trabajo de seguridad social, especialmente para las familias beneficiarias de políticas, personas con méritos y grupos vulnerables, “para que nadie se quede atrás”, y de construir comunidades seguras y adaptadas en el contexto del cambio climático.



Aseguró que el Partido y el Estado están haciendo todo lo posible para apoyar de manera oportuna a los compatriotas en las zonas afectadas por tormentas e inundaciones, y que ha dirigido al Gobierno para que elabore una estrategia integral de respuesta a los desastres naturales.



En el marco del festival, el presidente Luong Cuong entregó un fondo de 758 mil dólares a la ciudad de Da Nang para ayudar a paliar los daños causados por los desastres naturales. Asimismo, obsequió regalos a la comuna de Go Noi, sus 17 aldeas y a 10 familias políticas ejemplares.



El Festival de la Gran Unidad Nacional en la aldea de Bao An tiene como objetivo conmemorar el 95 aniversario del Día tradicional del Frente de la Patria de Vietnam (18 de noviembre de 1930-2025). Al acto asistieron también miembros del Buró Político, viceprimeros ministros, vicepresidentes de la Asamblea Nacional y otros altos funcionarios.



La aldea de Bao An, conocida históricamente como la “aldea de los eruditos” de la región centro-sur de Vietnam, continúa mostrando un desarrollo estable y contribuye activamente a los logros generales de la comuna de Go Noi, consolidándose como un punto brillante en la construcción de nuevas áreas rurales modelo./.