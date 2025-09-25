Presidente de Vietnam concluye su agenda de trabajo en Estados Unidos

Nueva York (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, junto a su esposa y la delegación de alto nivel, partió de Nueva York, poniendo fin con éxito a su visita de trabajo para asistir al Debate General de Alto Nivel del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, combinada con diversas actividades bilaterales en Estados Unidos del 21 al 24 de septiembre.



El presidente Luong Cuong y su esposa parten de Nueva York rumbo a su país. Foto: Lam Khanh – VNA



Durante la visita, el mandatario intervino en la sesión conmemorativa del 80º aniversario de la ONU, en el Debate General de la Asamblea General y en la Cumbre sobre Acción Climática. Asimismo, sostuvo encuentros bilaterales con líderes de organizaciones internacionales y jefes de Estado y de Gobierno presentes en la Semana de Alto Nivel.



En su intervención ante la Asamblea General, Luong Cuong transmitió el mensaje central “Honrar el valor de la paz, impulsar transformaciones decisivas para construir un futuro sostenible”, subrayando que, a lo largo de ocho décadas, la ONU ha encarnado las aspiraciones comunes de la humanidad por la paz, la cooperación y el desarrollo, basadas en los valores universales de derechos humanos, independencia nacional, igualdad, democracia y progreso social.

Compartió además la experiencia de Vietnam, un país que resurgió de la devastación de la guerra y que hoy trabaja por convertirse en una nación próspera, fuerte y feliz, comprometida en contribuir activamente a los esfuerzos globales por un mundo pacífico, estable y sostenible.



El presidente también mantuvo reuniones bilaterales con el secretario general de la ONU, António Guterres; la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock; y varios líderes de países como Austria, Paraguay, Tayikistán, Bulgaria, Portugal, Irak y Turquía, entre otros.



En paralelo, sostuvo encuentros con dirigentes estadounidenses, líderes de grandes corporaciones, académicos y veteranos de guerra de ambos países; además, se reunió con funcionarios de las misiones diplomáticas vietnamitas y representantes de la comunidad vietnamita en EE.UU., y presidió la ceremonia conmemorativa del 80º aniversario del Día Nacional de Vietnam en Nueva York.



La gira dejó una huella positiva, reforzando tanto la proyección internacional de Vietnam en los foros multilaterales como la cooperación bilateral, en particular con Estados Unidos, y contribuyendo a la paz y el desarrollo en la región y el mundo./.