Presidente de la Asamblea Nacional viaja a Malasia para la AIPA-46 y una visita oficial

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa Nguyễn Thị Thanh Nga, acompañados por una delegación de alto nivel, partieron de Hanoi rumbo a Malasia para participar en la 46ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-46) en Malasia y realizar una visita oficial a este país.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa viajan a Malasia. Foto: Doan Tan - VNA

La asistencia del máximo legislador vietnamita a la AIPA-46 responde a la invitación del presidente de la Cámara de Representantes de Malasia, Dato' Johari Bin Abdul, también titular de la AIPA-46, mientras que su visita oficial se efectúa por invitación del presidente del Senado malasio, Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.

El dirigente está acompañado por el viceprimer ministro Tran Hong Ha; el vicepresidente de la AN, Le Minh Hoan; el secretario general y jefe de la Oficina de la AN, Lê Quang Tung; así como presidentes de varias comisiones y organismos parlamentarios, junto con representantes de distintos ministerios.

El embajador de Vietnam en Malasia, Đinh Ngọc Linh, señaló que la participación del titular del Legislativo en la AIPA-46 demuestra la presencia proactiva y responsable de Vietnam en ese foro, junto con otros parlamentos miembros, y ratifica el compromiso del país de ampliar sus relaciones parlamentarias más allá de la región.

En la AIPA-46, Vietnam presentará iniciativas para promover la inclusión y la sostenibilidad en toda la ASEAN, además de involucrarse activamente en la elaboración de resoluciones y del comunicado conjunto de la cita, agregó.

Por su parte, el embajador de Malasia en Vietnam, Dato' Tan Yang Thai, destacó que la visita oficial a Malasia y la participación en la AIPA-46, del 16 al 20 de septiembre, constituyen un hito significativo en las relaciones entre Malasia y Vietnam, especialmente bajo el marco de la Asociación Estratégica Integral establecida en 2024.

Malasia espera que esta visita amplíe los intercambios parlamentarios mediante la participación conjunta en comités y el impulso de iniciativas de capacitación compartida.

También se prevé que profundice la sintonía entre los dos órganos legislativos en políticas orientadas a promover un desarrollo equitativo y sostenible, al tiempo que fomente la colaboración en el marco de los grupos parlamentarios para abordar preocupaciones regionales como la resiliencia climática, la trata de personas y la inversión sostenible.

Asimismo, la visita brinda una oportunidad para reforzar el papel de los parlamentos en la garantía de la transparencia y la rendición de cuentas en la aplicación de políticas, fortaleciendo así la legitimidad democrática.

A través de este compromiso, tanto Malasia como Vietnam pueden elevar su cooperación legislativa bilateral y contribuir de manera decisiva a la visión de la ASEAN de prosperidad inclusiva y sostenibilidad regional, añadió.

Esta es la primera visita oficial a Malasia de un dirigente de la AN vietnamita desde que ambos países elevaron sus vínculos a Asociación Estratégica Integral en noviembre de 2024./.