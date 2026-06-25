Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presenció hoy en Hanoi la firma de los Reglamentos de Coordinación Laboral entre la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Asuntos Exteriores del Parlamento y los ministerios de Defensa, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, una iniciativa orientada a perfeccionar los mecanismos de gobernanza del Estado de derecho y optimizar las funciones legislativas.

Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam presencia firma de acuerdos estratégicos (Foto: VNA)





Al acto oficial, celebrado en la sede de la Asamblea Nacional, asistieron destacados miembros del Buró Político del Partido Comunista, entre ellos el viceprimer ministro y ministro de Defensa, general Phan Van Giang, y el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang. Asimismo, estuvo presente el vicepresidente del órgano legislativo, el teniente general Nguyen Doan Anh, junto con altos representantes de las carteras ministeriales y de las comisiones parlamentarias implicadas.



La rúbrica de estos instrumentos jurídicos marca un hito en el desarrollo de los mecanismos de cooperación entre los órganos del poder legislativo y las instituciones de la administración pública a cargo de la soberanía, el orden interno y la política exterior del país.

Este paso formaliza y materializa las directrices del Partido Comunista de Vietnam en torno a la edificación del Estado de derecho socialista, la modernización del sistema legal y el incremento de la eficiencia operativa del Parlamento en sus labores de fiscalización y toma de decisiones sobre asuntos de trascendencia nacional.



La implementación de dichos reglamentos proporciona una plataforma unificada para anticipar retos y coordinar tareas desde etapas tempranas, respondiendo a las exigencias contemporáneas de protección de la Patria.



Durante la XV legislatura de la Asamblea Nacional, la cooperación previa de la Comisión de Defensa Nacional y Seguridad con los ministerios de Defensa y Seguridad Pública ya había reportado saldos positivos en el diseño de leyes y la asesoría estratégica, mientras que los lazos con el Ministerio de Relaciones Exteriores se mantuvieron fluidos y eficaces aun antes de contar con un protocolo formalizado.



De cara al inicio de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional, la formalización conjunta de estos nuevos reglamentos con las tres carteras clave no solo consolida las experiencias exitosas del pasado, sino que perfecciona los canales institucionales hacia una mayor sincronización y rigor técnico.



Los convenios servirán de base jurídica para dinamizar el intercambio de información confidencial, la investigación conjunta, la elaboración de borradores de leyes, la organización de misiones de inspección sobre el terreno y la resolución oportuna de contingencias prácticas, cumpliendo con la máxima de que la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores constituyen tareas cruciales y permanentes para el desarrollo del país indochino./.