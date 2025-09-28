Presidente de Duma Estatal de Rusia inicia su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, al frente de una delegación de alto nivel, llegó hoy a Hanoi para iniciar una visita oficial a Vietnam.



En la eremonia de bienvenida al presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai. Foto: VNA



Durante su visita, copresidirá la cuarta reunión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV) y la Duma Estatal de Rusia, que se celebrará del 28 al 29 de septiembre de 2025, a invitación del presidente de la ANV, Tran Thanh Man.



A la llegada de la delegación en el Aeropuerto Internacional Noi Bai, fueron recibidos por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Vu Hong Thanh; el viceministro de Relaciones Exteriores, Dang Hoang Giang; y el embajador de Rusia en Vietnam, Gennady Bezdetko.

Antes de su visita oficial a Vietnam, en una entrevista con los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Rusia, el embajador vietnamita Dang Minh Khoi indicó que esta visita forma parte de la cooperación entre las dos asambleas nacionales.



La visita coincide con el año en que ambos países celebran varios hitos importantes en sus relaciones bilaterales, como el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Rusia, el 80 aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, y el 80 aniversario del Día Nacional de Vietnam, precisó.



Adelantó que el objetivo de la gira es promover el avance de las grandes directrices para profundizar la Asociación Estratégica Integral, conforme a lo discutido y acordado por los líderes de ambos países durante la visita de Estado del presidente Vladimir Putin a Vietnam en junio de 2024 y la visita oficial del secretario general To Lam a Rusia en mayo de 2025.



Las dos asambleas nacionales, como los órganos legislativos más altos de ambos países, desempeñan un papel clave en la creación de un marco legal para la cooperación bilateral y en la supervisión de la implementación de los acuerdos de alto nivel.



Durante su estancia, Vyacheslav Volodin, y Tran Thanh Man copresidirán la cuarta reunión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre Vietnam y Rusia. Este comité es el mecanismo de cooperación parlamentaria más alto y el primero entre la Asamblea Nacional de Vietnam y un órgano legislativo extranjero.



En esta sesión, ambas partes compartirán experiencias legislativas, discutirán el papel de supervisión de las dos asambleas en la implementación de la cooperación y explorarán soluciones para resolver dificultades concretas en la cooperación bilateral, especialmente para fomentar nuevas dinámicas y aprovechar de manera más efectiva sectores con gran potencial como la ciencia y tecnología, y la educación y formación, que aún no se han explotado completamente para cumplir el objetivo de "renovar la relación" y elevar el nivel de cooperación. /.