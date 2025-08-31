Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Presidente de Cuba inicia su visita de Estado a Vietnam

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa llegaron a Hanoi, iniciando una visita de Estado a Vietnam.


    Nguyen Xuan Thang, miembro del Buró Político, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, recibió al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y a su esposa en el aeropuerto internacional de Noi Bai. (Foto: VNA)

 

    Líderes de ministerios y sectores de Vietnam recibieron al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y a su esposa en el aeropuerto internacional de Noi Bai. (Foto: VNA)

 

    El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Noi Bai. (Foto: VNA)

 

    El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa llegaron a Hanoi, iniciando una visita de Estado a Vietnam. (Foto: VNA)

 

    Numerosos ciudadanos de la capital Hanói dieron la bienvenida al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien realiza una visita de Estado a Vietnam. (Foto: VNA)

 

 

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top