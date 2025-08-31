Presidente de Cuba inicia su visita de Estado a Vietnam

Líderes de ministerios y sectores de Vietnam recibieron al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y a su esposa en el aeropuerto internacional de Noi Bai. (Foto: VNA)
El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su esposa llegaron a Hanoi, iniciando una visita de Estado a Vietnam. (Foto: VNA)
Numerosos ciudadanos de la capital Hanói dieron la bienvenida al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien realiza una visita de Estado a Vietnam. (Foto: VNA)