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Presidente de Cuba felicita a To Lam por su elección como Jefe de Estado de Vietnam

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, transmitió el 8 de abril (hora de Cuba) sinceras felicitaciones a To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, por su elección como Jefe de Estado del país indochino.

La Habana (VNA)- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, transmitió el 8 de abril (hora de Cuba) sinceras felicitaciones a To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, por su elección como Jefe de Estado del país indochino.

    El presidente de Vietnam, To Lam, toma juramento. (Foto: VNA)

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario cubano significó: “Ratificamos la voluntad y el firme compromiso de continuar impulsando las históricas y especiales relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros países”./.

VNA/VNP

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