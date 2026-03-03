Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, encabezó hoy una delegación para ofrecer flores e incienso en el Templo conmemorativo de los Mártires de Ben Duoc, en Ciudad Ho Chi Minh.

Presidente de Asamblea Nacional rinde homenaje a los heroicos mártires en Ciudad Ho Chi Minh (Foto: daibieunhandan.vn)

En honor al Presidente Ho Chi Minh, las Madres heroicas vietnamitas, los Héroes de las Fuerzas armadas populares y más de 45.600 mártires, el titular del Legislativo y la delegación expresaron su infinita gratitud hacia quienes lucharon y sacrificaron sus vidas por la liberación nacional, la construcción y defensa de la patria socialista de Vietnam.



Emocionado por la visita al templo, Tran Thanh Man dejó una dedicatoria en el libro de visitantes: “Con profundo respeto, inclinamos nuestras cabezas ante el espíritu de los mártires. Ofrecemos este incienso en memoria de la inmensa contribución de los compatriotas y soldados que combatieron y se sacrificaron en la tierra de Saigón – Cho Lon - Gia Dinh por la causa de la liberación nacional, la construcción y defensa de la Patria. Instamos al Partido, las autoridades y el pueblo de Ciudad Ho Chi Minh a seguir preservando y promoviendo este templo, para que se convierta en una 'dirección roja' para la educación de la tradición revolucionaria y difunda el amor por la Patria entre las generaciones jóvenes, contribuyendo a construir una ciudad cada vez más civilizada, moderna y solidaria”.

En la misma jornada, el presidente de la Asamblea Nacional visitó a la Madre heroica vietnamita Nguyen Thi Hanh, de 101 años, residente en la comuna de An Nhon Tay, quien perdió a dos de sus hijos en la guerra.



Según estadísticas oficiales, Vietnam cuenta actualmente con más de 9,2 millones de personas con méritos revolucionarios, incluyendo más de 1,2 millones de mártires, cerca de 14 mil Madres heroicas vietnamitas (de las cuales menos de tres mil siguen con vida), más de 600 mil veteranos heridos y enfermos, junto a millones de familiares de mártires, veteranos revolucionarios y personas afectadas por el Agente Naranja/ Dioxina.



Ciudad Ho Chi Minh, cuna de la tradición revolucionaria, alberga más de 14 mil tumbas de mártires en el Templo Ben Duoc y otras localidades, y registra 5.481 Madres heroicas vietnamitas, de las cuales 69 se encuentran actualmente con vida, según el Departamento local del Interior./.