Presidente de Asamblea Nacional rinde homenaje a exlíderes del Partido y el Estado
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, ofreció hoy incienso en memoria del secretario general del Partido Comunista Nguyen Phu Trong y del presidente Tran Dai Quang; y visitó al extitular de la AN, Nguyen Sinh Hung, con motivo de 96 aniversario de la fundación del Partido y la celebración del Año Nuevo Lunar (Tet).
El líder legislativo expresó su profunda gratitud hacia el secretario general Nguyen Phu Trong, quien fue presidente de la Asamblea Nacional de las XI y XII Legislaturas, e hizo importantes contribuciones al Partido, al Estado y al pueblo. El difunto líder siempre recordó a los diputados que deben tener un conocimiento profundo y mantenerse siempre conectados con la gente.
También rindió homenaje al difunto presidente de la República Tran Dai Quang, un líder modesto y dedicado, que siempre dio lo mejor de sí mismo por la causa revolucionaria y el desarrollo del país.
Ese mismo día, Tran Thanh Man, visitó al expresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Sinh Hung, expresándole su sincero agradecimiento por sus importantes contribuciones a las actividades del Parlamento.
Afirmó que la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura continuará promoviendo los logros alcanzados por el Parlamento de Vietnam, reforzando la supervisión y llevando a cabo la Resolución del XIV Congreso del Partido.
Expresó su deseo de que el expresidente de la Asamblea Nacional continúe compartiendo su experiencia y brindando sus aportes para mejorar la eficiencia de las actividades de la Asamblea Nacional en el futuro.
Sinh Hung elogió las actividades de la Asamblea Nacional de la XIV Legislatura y expresó su confianza en que durante la nueva legislatura se continúe la construcción del Parlamento como el órgano representativo más alto del pueblo y la máxima autoridad estatal./.