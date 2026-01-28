Presidente de Asamblea Nacional rinde homenaje a exlíderes del Partido y el Estado

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tran Thanh Man, ofreció hoy incienso en memoria del secretario general del Partido Comunista Nguyen Phu Trong y del presidente Tran Dai Quang; y visitó al extitular de la AN, Nguyen Sinh Hung, con motivo de 96 aniversario de la fundación del Partido y la celebración del Año Nuevo Lunar (Tet).



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, ofrece incienso en memoria del secretario general del Partido Comunista Nguyen Phu Trong. Foto: Doan Tan/VNA



El líder legislativo expresó su profunda gratitud hacia el secretario general Nguyen Phu Trong, quien fue presidente de la Asamblea Nacional de las XI y XII Legislaturas, e hizo importantes contribuciones al Partido, al Estado y al pueblo. El difunto líder siempre recordó a los diputados que deben tener un conocimiento profundo y mantenerse siempre conectados con la gente.

También rindió homenaje al difunto presidente de la República Tran Dai Quang, un líder modesto y dedicado, que siempre dio lo mejor de sí mismo por la causa revolucionaria y el desarrollo del país.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, ofrece incienso en memoria del presidente de la República Tran Dai Quang. Foto: Doan Tan/VNA



Ese mismo día, Tran Thanh Man, visitó al expresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Sinh Hung, expresándole su sincero agradecimiento por sus importantes contribuciones a las actividades del Parlamento.

Afirmó que la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura continuará promoviendo los logros alcanzados por el Parlamento de Vietnam, reforzando la supervisión y llevando a cabo la Resolución del XIV Congreso del Partido.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, felicita al extitular legislativo Nguyen Sinh Hung por el Tet. Foto: Doan Tan/VNA



Expresó su deseo de que el expresidente de la Asamblea Nacional continúe compartiendo su experiencia y brindando sus aportes para mejorar la eficiencia de las actividades de la Asamblea Nacional en el futuro.



Sinh Hung elogió las actividades de la Asamblea Nacional de la XIV Legislatura y expresó su confianza en que durante la nueva legislatura se continúe la construcción del Parlamento como el órgano representativo más alto del pueblo y la máxima autoridad estatal./.