Presidente de Asamblea Nacional de Cuba inicia visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, llegó hoy a Hanoi, para comenzar una visita oficial a Vietnam y copresidir la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria entre ambos países, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 5 de octubre.



La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, recibió al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Esteban Lazo Hernández, en el Aeropuerto Internacional de Noi Bai. Foto: Minh Duc – VNA



Esta visita, realizada por invitación del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se enmarca en el Año de la Amistad, que celebra el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre las dos naciones. Además, es la quinta vez que Lazo Hernández visita el país indochino en su rol de líder del Parlamento cubano.

Según el embajador de Hanoi en La Habana, Le Quang Long, esta visita oficial tiene un significado especial en varios sentidos. No solo se trata de un intercambio regular de alto nivel entre las dos Asambleas Nacionales, sino que también es un evento político y diplomático clave que fortalece y profundiza los tradicionales lazos de solidaridad y amistad entre Vietnam y Cuba.



El momento más importante de la visita será la copresidencia de la segunda sesión del Comité de Cooperación Interparlamentaria Vietnam-Cuba.



El diplomático destacó que, aunque este mecanismo de cooperación es relativamente reciente, ya ha demostrado su eficacia y su papel fundamental en el desarrollo integral de las relaciones bilaterales. Esta iniciativa estratégica de los líderes de ambas Asambleas Nacionales busca crear un canal directo, regular y organizado de intercambio entre los órganos legislativos de los dos países./.