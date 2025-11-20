Presidente de Asamblea Nacional de Corea del Sur inicia su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Woo Won Shik, llegó hoy a Hanoi para comenzar su visita oficial a Vietnam del 20 al 22 de noviembre, por invitación de su homólogo anfitrión, Tran Thanh Man.



Nguyen Thanh Hai, jefa de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional y presidenta del Grupo de Parlamentarios de Amistad Vietnam –Corea del Sur, recibe al presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Woo Won Shik, en el aeropuerto internacional de Noi Bai. Foto: Pham Kien - VNA

En el Aeropuerto Internacional de Noi Bai, la delegación fue recibida por Nguyen Thanh Hai, jefa de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional y presidenta del Grupo de Parlamentarios de Amistad Vietnam –Corea del Sur; y Pham Phu Binh, miembro de la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores. Por la parte surcoreana estuvo presente el embajador surcoreano en Hanoi, Choi Young Sam.Según el embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, esta visita, con una agenda intensa y realizada en los últimos meses del año, genera amplias expectativas para las relaciones diplomáticas bilaterales.Las reuniones de alto nivel serán no solo un símbolo del florecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, sino también un paso significativo que resume un año exitoso y sienta las bases para un desarrollo aún más fuerte en el próximo año.El embajador Vu Ho destacó que la visita demuestra la firme determinación política de Corea del Sur de profundizar y aplicar de manera sustantiva la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.Asimismo, subrayó que el acontecimiento reafirma el papel relevante de la diplomacia parlamentaria dentro de la relación bilateral. La visita transmite además un mensaje claro de confianza política, vínculos estratégicos y visión compartida hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región./.